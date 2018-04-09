Евгений Стычкин решил завязать с кино

Евгений Стычкин признался, что не собирается посвящать актерской профессии всю оставшуюся жизнь.

Артист уверен, что в старости обязательно займется чем-нибудь другим, так как пожилые актеры в кадре смотрятся не очень привлекательно.

Пока что в свои 43 года Стычкин выглядит бодрячком. Несмотря на то, что Евгений активно снимается, он всегда в форме — подтянутый, элегантный и улыбчивый. Немаловажную роль в этом играет его супруга — актриса Ольга Сутулова , а также физические нагрузки.

— Любовь и тренировки очень важны, — говорит актер. — Я довольно давно занимаюсь йогой, с юности освоил восточные единоборства. А еще я стараюсь раньше 12 часов дня не начинать выпивать.

Однако Стычкин иногда задумывается и о старости. Евгений уверен, что в преклонном возрасте сниматься будет гораздо меньше. Но по этому поводу не унывает — артист уже знает, чем будет заниматься на пенсии.

— Я думаю, что нужно очень адекватно оценивать ситуацию, — продолжает кинозвезда. — Смотреть на очень пожилых людей на экране можно, но только очень редко. Для этого должно быть какое-то особенное кинопроизведение. Поэтому я считаю, что играть в кино нужно до какого-то определенного возраста, а потом необходимо уходить. Мне очень интересно было бы начать что-нибудь писать либо же продюсировать какие-нибудь проекты…