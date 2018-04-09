Степаненко: «С удовольствием перейду в „МЮ“ или „Ливерпуль“

Хавбек донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко рассказал о своем сорвавшемся переезде в АПЛ.

"В «Кристал Пэлас» перешел бы. Потому что это очень сильный чемпионат, большая конкурентоспособность и совсем другой уровень. Там, играя каждый матч, растешь. Тем более, хочется выйти из зоны комфорта.

К сожалению, «Кристал Пэлас» поздно обратился зимой, они долго рассматривали вариант аренды с правом выкупа летом. Но этот вариант мы откинули сразу. А потом они не могли определиться, могут ли они выделить из бюджета деньги на трансфер. В принципе, никто так футболистов не продает, нужно все делать заранее.

Мне всегда нравилась Англия. В "Манчестер Юнайтед" или в «Ливерпуль» я бы с удовольствием уехал", — сказал 28-летний игрок.

Степаненко выступает за «горняков» с 2010 года, его контракт рассчитан еще на два сезона.