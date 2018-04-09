О чем говорят мужчины: главные цитаты из всех трех фильмов

По случаю выхода на ivi комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение» мы собрали лучшие цитаты из всех трех фильмов. Выковыряли самый крупный изюм, и там внутри еще много шикарного осталось — из невербального.

О чем говорят мужчины

О чем говорят мужчины

А вот взять вопрос «Зачем?». Когда я говорю ей: «Поехали ко мне». А она мне: «Зачем?» Вот объясни, что я ей должен отвечать? Ведь у меня дома не боулинг, не кинотеатр. Если скажу: «Займемся раз-два любовью, мне точно будет хорошо, тебе — может быть, а дальше ты можешь остаться, но лучше, чтобы уехала». Она же точно не поедет, хотя прекрасно понимает, что мы едем именно за этим. И я говорю: «Поехали ко мне, у меня прекрасная коллекция лютневой музыки XVI века».

— О! Бельдяжки! Здесь и заночуем.

— Я не могу!

— Почему?

— Я женат. Мне нельзя в Бельдяжки.

Почему, когда она из другой комнаты задает мне вопрос, вот это вот, знаешь, типа: «абу-бу-бу-бу-бу… ЗЕЛЕНЫЕ ТАПОЧКИ!?» Я спрашиваю: «Что?» Она говорит: «ЗЕЛЕНЫЕ ТАПОЧКИ!» Почему она повторяет ровно то, что я слышал?! Вот эти последние два слова. Как ей это удается, а?

— А вот почему? Пили одинаково, а от одного с утра разит, а от другого — слегка попахивает?

— Это называется: «Внутренняя интеллигентность»!

Раньше мне родители что-то запрещали, сейчас — жена. Когда я уже повзрослею?

Саша! Выходи во двор гулять! Мы на качелях!

— Может потому, что ты мудак?

— Да? Я как-то не подумал. Хорошая версия. Многое объясняет.

— Поэтому в детстве было так здорово. Ну потому что было понятно, что хорошо, а что плохо. Ну как вот: выучил ты уроки — молодец, бабушку через дорогу перевел — да умничка. Мячиком разбил стекло — плохой.

— Логично.

— А сейчас?! Сделал ты одной женщине хорошо, а другой от этого плохо.

— А вообще все делал для третьей, а ей все равно.

— Почему Киев — мать городов русских? Не, ну русских ладно, понятно, но почему Киев — мать? Он же отец…

— А я скажу тебе. Это потому, что Москва — порт пяти морей.

А гренка в нашем ресторане называется «крутон». Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может.

О чем еще говорят мужчины

О чем еще говорят мужчины

В общем, я, конечно, хочу какого-то сильного, настоящего чувства… Но как посмотрю на вас, думаю — ну его нафиг!

— Я тебе сейчас все объясню.

— Не надо, а то я ещё пойму.

— Нахрена ты мне налил?

— Так вы же попросили.

— Ну я в жопу. А ты трезвый. И кто думать должен?

Я открыл второй закон всемирного тяготения: чем сильней ты добиваешься женщину, тем больше она тебя потом тяготит.

— Я никогда и ничего в своей жизни сильно не хотел. Очень. Ну вот Слава, например, он хочет женщин. Разных. Много. Всегда. И он их добивается. А я никогда ничего так сильно не хотел, как он женщин.

— Ну… так никто ничего не хочет!

— Напиши ей: «Выходи за меня замуж» и все.

— Лёш, она ушла! Какой «замуж»?

— Саш, она ради этого и ушла.

— Ты знаешь, я в какой-то момент подумала, ну что я такая дура? Вот что я такая верная? Надо было изменить, и было бы легче все это пережить. Наверное.

— А ты бы смогла?

— А что тут такого? Фью-фью — и все.

— Подожди. Чужой человек. Голый.

— Голый?

— Представляешь… Руки, ноги…

— Ноги… Ой, про ноги что-то я не подумала.

— Носки снимает. Трусы.

— Фу. Перестань. Ну не обязательно же.

— Как не обязательно?

— Это ж я так… Образно.

О чем говорят мужчины. Продолжение

О чем говорят мужчины. Продолжение

Понимаешь, дружба сейчас — это главным образом совпадение графиков, ну и, пожалуй, статусов.

Женщина, которая не смеётся твоим шуткам — это все равно, что женщина, которую ты не можешь довести до оргазма. Ты понимаешь, что рано или поздно найдётся мужик, который так пошутит, что она кончит.

Существует же какая-то денежная верность. Верен ты своим деньгам, распоряжаешься ими эффективно, тогда и они тебе верны. А повёл ты себя ветрено, ушли от тебя… к Прохорову!

— Я, например, молодой, энергичный человек. Мы тут с Лерой тусили на выходных, так я не спал двое суток.

— И что?

— Ничего. Потом спал двое суток.

— Ай-ай-ай, Кавинтон забыл!

— Ты пей таблетки для памяти.

— Так Кавинтон и есть для памяти. Замкнутый круг!

Я понял, что старею, когда заметил, что в аптеке практически не осталось лекарств с незнакомыми мне названиями.

— Как Сергей Леонидович?

— Прекрасно Сергей Леонидович. В полном порядке.

— Я в смысле: он денег дал?

— Нет, не дал.

— Как, не дал?

— Ну как, прилично не дал. Ровно столько, сколько я просил, вот столько он и не дал. Даже знаете, Юленька, возникло такое ощущение: я мог попросить больше — он бы и этого не дал.

— И что вы теперь будите делать?

— Пойду пообедаю. Вопрос с деньгами это, конечно, не решит, но что, теперь не обедать?

— Увеличилась пауза между первым и вторым носком. Вот проснулся ты утром. Да? И побежал: новости включил, туалет, душ, что-то съел, сел на диван, надел носок… правый… и завис. С левым в руке. Сидишь такой, глаза в расфокусе, рот еще так немножечко приоткрыл.

— Что, надел носок и устал?

— Да нет, просто завис и все. Так вот эта пауза постепенно увеличивается. Я думаю, лет через двадцать она станет главным содержанием моей жизни. Жизнь между первым и вторым носком. Так вот, пока оно не наступило, надо успеть что-то сделать: добиться чего-то, придумать что-то, съездить куда-то…

Стыдно быть несчастливым. Пора бросать.