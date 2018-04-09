О чем говорят мужчины: главные цитаты из всех трех фильмов 

По случаю выхода на ivi комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение» мы собрали лучшие цитаты из всех трех фильмов. Выковыряли самый крупный изюм, и там внутри еще много шикарного осталось — из невербального.
О чем говорят мужчины
О чем говорят мужчины
А вот взять вопрос «Зачем?». Когда я говорю ей: «Поехали ко мне». А она мне: «Зачем?» Вот объясни, что я ей должен отвечать? Ведь у меня дома не боулинг, не кинотеатр. Если скажу: «Займемся раз-два любовью, мне точно будет хорошо, тебе — может быть, а дальше ты можешь остаться, но лучше, чтобы уехала». Она же точно не поедет, хотя прекрасно понимает, что мы едем именно за этим. И я говорю: «Поехали ко мне, у меня прекрасная коллекция лютневой музыки XVI века».
— О! Бельдяжки! Здесь и заночуем.
— Я не могу!
— Почему?
— Я женат. Мне нельзя в Бельдяжки.
Почему, когда она из другой комнаты задает мне вопрос, вот это вот, знаешь, типа: «абу-бу-бу-бу-бу… ЗЕЛЕНЫЕ ТАПОЧКИ!?» Я спрашиваю: «Что?» Она говорит: «ЗЕЛЕНЫЕ ТАПОЧКИ!» Почему она повторяет ровно то, что я слышал?! Вот эти последние два слова. Как ей это удается, а?
— А вот почему? Пили одинаково, а от одного с утра разит, а от другого — слегка попахивает?
— Это называется: «Внутренняя интеллигентность»!
Раньше мне родители что-то запрещали, сейчас — жена. Когда я уже повзрослею?
Саша! Выходи во двор гулять! Мы на качелях!
— Может потому, что ты мудак?
— Да? Я как-то не подумал. Хорошая версия. Многое объясняет.
— Поэтому в детстве было так здорово. Ну потому что было понятно, что хорошо, а что плохо. Ну как вот: выучил ты уроки — молодец, бабушку через дорогу перевел — да умничка. Мячиком разбил стекло — плохой.
— Логично.
— А сейчас?! Сделал ты одной женщине хорошо, а другой от этого плохо.
— А вообще все делал для третьей, а ей все равно.
— Почему Киев — мать городов русских? Не, ну русских ладно, понятно, но почему Киев — мать? Он же отец…
— А я скажу тебе. Это потому, что Москва — порт пяти морей.
А гренка в нашем ресторане называется «крутон». Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может.
О чем еще говорят мужчины
О чем еще говорят мужчины
В общем, я, конечно, хочу какого-то сильного, настоящего чувства… Но как посмотрю на вас, думаю — ну его нафиг!
— Я тебе сейчас все объясню.
— Не надо, а то я ещё пойму.
— Нахрена ты мне налил?
— Так вы же попросили.
— Ну я в жопу. А ты трезвый. И кто думать должен?
Я открыл второй закон всемирного тяготения: чем сильней ты добиваешься женщину, тем больше она тебя потом тяготит.
— Я никогда и ничего в своей жизни сильно не хотел. Очень. Ну вот Слава, например, он хочет женщин. Разных. Много. Всегда. И он их добивается. А я никогда ничего так сильно не хотел, как он женщин.
— Ну… так никто ничего не хочет!
— Напиши ей: «Выходи за меня замуж» и все.
— Лёш, она ушла! Какой «замуж»?
— Саш, она ради этого и ушла.
— Ты знаешь, я в какой-то момент подумала, ну что я такая дура? Вот что я такая верная? Надо было изменить, и было бы легче все это пережить. Наверное.
— А ты бы смогла?
— А что тут такого? Фью-фью — и все.
— Подожди. Чужой человек. Голый.
— Голый?
— Представляешь… Руки, ноги…
— Ноги… Ой, про ноги что-то я не подумала.
— Носки снимает. Трусы.
— Фу. Перестань. Ну не обязательно же.
— Как не обязательно?
— Это ж я так… Образно.
О чем говорят мужчины. Продолжение
О чем говорят мужчины. Продолжение
Понимаешь, дружба сейчас — это главным образом совпадение графиков, ну и, пожалуй, статусов.
Женщина, которая не смеётся твоим шуткам — это все равно, что женщина, которую ты не можешь довести до оргазма. Ты понимаешь, что рано или поздно найдётся мужик, который так пошутит, что она кончит.
Существует же какая-то денежная верность. Верен ты своим деньгам, распоряжаешься ими эффективно, тогда и они тебе верны. А повёл ты себя ветрено, ушли от тебя… к Прохорову!
— Я, например, молодой, энергичный человек. Мы тут с Лерой тусили на выходных, так я не спал двое суток.
— И что?
— Ничего. Потом спал двое суток.
— Ай-ай-ай, Кавинтон забыл!
— Ты пей таблетки для памяти.
— Так Кавинтон и есть для памяти. Замкнутый круг!
Я понял, что старею, когда заметил, что в аптеке практически не осталось лекарств с незнакомыми мне названиями.
— Как Сергей Леонидович?
— Прекрасно Сергей Леонидович. В полном порядке.
— Я в смысле: он денег дал?
— Нет, не дал.
— Как, не дал?
— Ну как, прилично не дал. Ровно столько, сколько я просил, вот столько он и не дал. Даже знаете, Юленька, возникло такое ощущение: я мог попросить больше — он бы и этого не дал.
— И что вы теперь будите делать?
— Пойду пообедаю. Вопрос с деньгами это, конечно, не решит, но что, теперь не обедать?
— Увеличилась пауза между первым и вторым носком. Вот проснулся ты утром. Да? И побежал: новости включил, туалет, душ, что-то съел, сел на диван, надел носок… правый… и завис. С левым в руке. Сидишь такой, глаза в расфокусе, рот еще так немножечко приоткрыл.
— Что, надел носок и устал?
— Да нет, просто завис и все. Так вот эта пауза постепенно увеличивается. Я думаю, лет через двадцать она станет главным содержанием моей жизни. Жизнь между первым и вторым носком. Так вот, пока оно не наступило, надо успеть что-то сделать: добиться чего-то, придумать что-то, съездить куда-то…
Стыдно быть несчастливым. Пора бросать.