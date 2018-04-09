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Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина
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Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина 

Русская семерка 2 часа назад
Не сказать, чтобы Оксана Костина с самого начала своей спортивной карьеры подавала большие надежды. Но благодаря своему артистизму и упорству, к 20-ти годам она стала обладательницей множества наград, среди которых были и золотые медали с чемпионатов Европы и мира. Сколько бы еще радости принесла Костина своим болельщикам, мы теперь никогда не узнаем.

Успехи и неудачи

Оксана Костина появилась на свет 15 апреля 1972 года в Иркутске. Она, как и многие другие девочки того времени, хотела заниматься гимнастикой, поэтому в один прекрасный день Оксана и появилась в спортивной секции. А вскоре юная спортсменка оказалась под опекой опытного тренера Ольги Буяновой. В 1989 году Костина уже была в составе сборной Советского Союза. Вскоре она вместе со своей командой отправилась на чемпионат мира в Боснию и Герцеговину, где стала чемпионкой в командном зачете.
Несмотря на все успехи, Оксана так и не добилась исполнения своей заветной мечты — участия в Олимпийских играх в испанской Барселоне. В 1992 году вместо нее туда поехала другая гимнастка Оксана Скалдина. Видимо, это обстоятельство стало для девушки настоящим ударом.

Смерть гимнастки

Однако в личной жизни у Костиной все складывалось неплохо. Она встречалась с Эдуардом Зеновкой, тоже спортсменом, только в пятиборье. Молодые люди собирались пожениться. Но этой свадьбе не суждено было состояться.
11 февраля 1993 года Оксана ехала в аэропорт Домодедово. За рулем «Москвича» находился ее жених Эдуард Зеновка. В какой-то момент Эдуард выехал на встречную полосу, где в его автомобиль тут же врезался грузовик «ГАЗ». Когда гимнастку везли в «Скорой», она была еще жива, но в тот же день от полученных травм она скончалась в больнице. Зеновка же остался в живых.

Причины аварии

Говорят, в тот зимний день дорога была скользкой. Кроме того по некоторым данным Эдуард Зеновка находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Как бы то ни было тот роковой маневр, который совершил Зеновка, стоил 20-летней Оксане Костиной жизни.
Оксана всего добилась исключительно упорным трудом, а, как известно, именно трудолюбивые люди чаще других преуспевают в жизни. За 2 года до смерти Костина была удостоена звания заслуженного мастера спорта Советского Союза, а за год — стала чемпионкой мира на состязаниях в Брюсселе. Жаль только, что о том, чего еще могла бы достигнуть спортсменка, мы уже никогда не узнаем. Будущая олимпийская чемпионка, будущая жена уже в гробу. Теперь она вечная невеста.
Вскоре после аварии Эдуард Зеновка ушел из большого спорта и занялся предпринимательской деятельностью. Может, причиной тому стало состояние здоровья, а, может, потому, что его терзало чувство вины. Кто знает…
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