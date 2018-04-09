Саша Бортич: «Я живу на разрыв»

У 23-летней актрисы Саши Бортич репутация жесткого профессионала. Она не ханжа и ради дела готова даже раздеться перед камерой. Еще она может набрать 20 килограммов — практически треть своего веса, на что во всем мире способны единицы. Но Саша не держится как звезда. Со мной разговаривает красивая девушка, которая не хочет становиться холодной и расчетливой. Даже ради собственного душевного комфорта.

Саша, вы одна из самых востребованных российских молодых актрис. Как выбираете роли?

Всё зависит от сценария. Бывает, начинаешь читать и понимаешь, что это не очень хорошо. Но не всегда можно себе позволить несколько месяцев не работать, поэтому приходится иногда идти на компромисс. Я очень рада, что в последнее время у меня таких ситуаций не было.

Есть режиссер, которому вы сказали бы «да», не читая сценарий?

Я могла бы назвать имена каких-то серьезных интеллектуальных мастеров, но я всегда говорю — Тарантино. Не знаю почему. Наверное, это моя мечта с подросткового возраста.

А из русских?

Назову режиссера, с которым уже работала. Я мечтаю сняться у Нигины Сайфуллаевой. Она меня снимала, когда я была дебютанткой и вообще ничего не умела. И сейчас, пройдя такой путь, я бы очень хотела к ней вернуться.

Сколько лет вы в профессии?

Во время съемок фильма «Как меня зовут» мне исполнилось девятнадцать. Сейчас двадцать три. В общей сложности — четыре года.

В театральном вузе учатся как раз столько. Можно сказать, у вас была альтернативная система обучения?

Я не поступила с первого раза в театральный, а когда собиралась снова поступать, меня утвердила на роль Нигина. В следующем году, в то время, когда идут прослушивания, я опять была занята в каком-то проекте. В общем, да, получилось так, что я осваивала профессию на практике. Я всегда слушаю, что мне говорят опытные люди. С Женей Цыгановым, например, круто работать, потому что он очень любит во всем досконально разбираться.

Вообще мне безумно везет на партнеров, моих пап всегда играют невероятные артисты. (Смеется.) К сожалению, у медали есть обратная сторона и всегда находятся люди, мнение которых мне не особенно интересно, но они всё равно хотят меня поучить.

Вчера посмотрела комедию «Я худею» с вашим участием, которая только что вышла на экраны. Хорошее кино, не американское «ха-ха-ха про толстяков».

Спасибо, мне очень приятно. Совершенно другой посыл, да?

А вам самой какое кино нравится?

Я люблю кино, которое заставляет сильно смеяться или сильно плакать. В прошлом году посмотрела очень крутой фильм «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Еще из любимых — «Маленькая мисс Счастье» и «Рассекая волны». Мне такие фильмы ближе, чем какое-то сверхумное авторское кино, когда ты думаешь: кто бы пришел и объяснил мне, что тут произошло. Я вижу, когда круто снято, это меня впечатляет, конечно же, но для меня главное — ощущения. И еще я люблю хорошую драму, ничего с собой не могу поделать.

Как вы думаете, у нас такие фильмы будут снимать?

Так вроде снимают. Одна «Аритмия» с Ирой Горбачёвой чего стоит. Ира просто замечательная актриса. И в «Я худею», я считаю, у нее хорошая роль. Очень многие мне говорят: «Какая у Иры сцена, когда она вам устраивает разнос!» У меня сейчас аж мурашки пошли.

Александра Бортич

Вы разделяете сцену и жизнь? Вот с Ирой вы в фильме играете подруг, а в жизни как?

Мы подружились на съемках, и думаю, это не уйдет. Но эта история скорее исключение.

Что для вас в жизни важно, кроме работы?

Семья — самое важное, я считаю. Еще важно иметь время для себя, чтобы сходить в кино, в театр, на тренировку, на какие-то процедуры. Я не говорю, что надо ставить себя на первое место и всех под себя подминать, это тоже плохо. Но надо чуть-чуть иногда и о себе думать. А я швыряю куски себя к ногам других людей.

Как вы это страшно сказали…

Мне мама всё время говорит, что я живу на разрыв. И в последнее время я думаю о том, что эмоции надо все-таки дозировать. Но я не хочу становиться закрытым человеком. Мне нравится, что я открытая, хотя, если честно, мне часто за это прилетает по башке. Ну не могу я с милой улыбочкой смотреть, когда происходит какое-то дерьмо.

Это вы сейчас о чем?

Знаете, в кино актеры существуют отдельно от съемочной группы. К сожалению. А я не хочу быть отдельно, я хочу быть вместе со всеми — мы же делаем общее дело! Ну, вот мы с вами сидим на красном покрывале, и, допустим, нам такое нужно для съемок, а есть только зеленое. И я начинаю искать, придумывать: «А давайте выльем на него что-нибудь!» Но из-за того, что люди привыкли ставить актеров как бы над собой, мои слова часто расценивают неправильно.

Александра Бортич

Не понимаю, в чем проблема? Искренность всегда подкупает.

Люди, которые со мной поработали, знают, какая я. Но те, кто меня не знает, верят всяким слухам, и у них возникает ко мне предвзятое отношение.

Может, дело в том, что вы не пытаетесь быть милой и говорите то, что считаете нужным— иногда не очень приятные вещи? Вам легко сказать парню «я тебя не люблю»?

Плохой пример. (Смеется.) Во-первых, это очень личное. А во-вторых, невозможно сказать легко человеку, что ты его не любишь! Это сложно. А в работе я, да, говорю всё как есть. Люди же, когда смотрят телевизор, они не думают о том, кто за что отвечает — реквизитор, или костюмер, или актриса. Они сразу: «О, посмотрите в каком г… Бортич!» Вот так это работает. Поэтому я радею за то, чтобы всё работало на сто процентов, а не потому, что хочу кого-то потыкать носом. Просто давайте сделаем всё вместе, и будет нам всем счастье.

Саша, вы так серьезно относитесь к работе. Сколько было разговоров, когда вы для роли Ани в «Я худею» набрали двадцать килограммов. Наверное, вас замучили вопросами про диету. Можно, я не буду спрашивать, какой обезжиренный творог вы предпочитаете?

Спасибо.

Но ведь для красивой девушки так поправиться — почти подвиг?

Там был крутой сценарий, и мой любимый продюсер и друг Серёжа Корнихин, с которым я работала на «Как меня зовут», и замечательная команда. Так что я ни секунды не думала, нужно мне это делать или нет. Наоборот: «Давайте! Круто! Я могу потолстеть, у меня же есть склонность к полноте». А мне: «Ты серьезно?»

С чего вы взяли, что у вас есть такая склонность? У вас когда-то были проблемы с лишним весом?

Я была полной в подростковом возрасте и знаю, что стоит мне расслабиться, как я начинаю набирать вес.

Александра Бортич

До какой отметки на весах поднялись?

Финальная отметка была семьдесят шесть и шесть десятых килограмма. Это мой максимум. Но когда я весила шестьдесят семь килограммов, процесс встал. Мне кажется, потому что с этого момента начался нездоровый для меня вес, когда организму стало некомфортно, и он так сигнализировал, что больше не может и не хочет толстеть. Вес просто не приходил, хотя я ела очень много.

А вы любите есть?

Обожаю! Но к сожалению, моя конституция такова, что я не могу позволить себе есть днем и ночью и оставаться стройной.

Трудно в это поверить, но я попробую.

Не знаю, почему все так думают, — я никогда не была суперхудой.

А в «Викинге»? Мне кажется, там вы почти балерина.

В «Викинге» — да. Там я, наверное, в своей лучшей форме. А когда вы будете смотреть третий сезон «Полицейского с Рублёвки» — он выходит в апреле, — там видно, что я еще немножко в теле. Я только сейчас наконец-то возвращаюсь к своему комфортному весу.

Как вам кажется, человек в теле может быть красивым?

Конечно! Красота идет изнутри.

В реальности кого бы вы выбрали — мужчину с животиком или бодибилдера вроде Аниного парня в начале фильма?

Кстати, для меня слишком мускулистое тело менее привлекательно, чем если бы у мужчины был лишний вес. Просто не мое. Да и вообще, всё это не так важно. Если ты влюбился, то уже хромой, косой, толстый — какая разница?

Это в обычной жизни. А в вашей профессии внешность ведь важна?

Мне очень повезло: у меня небольшое лицо, и, когда я в процессе набора веса стала выкладывать фотографии в интернет, продюсеры забили тревогу: «Почему ты выглядишь такой стройной?» Просто при определенном ракурсе моя толщина совершенно не видна. Но я не испытываю насчет себя никаких иллюзий. Просто у меня очень красивая мама, и я знаю, что всё это у меня от нее. И очень ей благодарна.

Мне нравится, что у меня редкий цвет волос, и я это ценю. Особенно после того, как в восемнадцать лет сделала ошибку: мы поругались с мамой, и я покрасилась в рыжий цвет, хотя хотела в каштановый. Это было ужасно.

Александра Бортич

Вы с мамой похожи?

Очень похожи. Я же говорю, у меня есть генетические бонусы — светлые волосы и голубые глаза. Есть и минусы. Например, мне досталась в наследство склонность к полноте. Но вообще, когда я поправилась, мне часто говорили: «А что? Тебе даже идет».

Вы умеете любить себя такой, какая вы есть?

Я очень хорошо знаю свои недостатки, но и свои сильные стороны тоже знаю. Так что, наверное, да. Мне кажется, важен только твой собственный комфорт. И если ты в большом размере и тебе комфортно, то вообще плевать, что говорят другие люди. У меня до сих пор есть несколько лишних килограммов, которые я пытаюсь убрать. Но не потому, что хочу кому-то понравиться или чтобы в интернете перестали обсуждать, насколько сильно я похудела и почему бы мне еще не сбросить, а потому, что я хочу этого сама для себя. Я, зеркало и никого больше.

Чье мнение для вас важно?

По-настоящему, наверное, только мамино. Есть еще близкие друзья. И еще мне очень помогает мой агент Вета. Она по совместительству и мой друг. Практически моя путеводная звезда. Вета относится к тем людям, о которых моя мама говорит: «Как же тебе повезло, что она у тебя есть!» Мне кажется, это мощный показатель.

Как тренер у фигуристок — практически вторая мама.

Да, я так шучу: «Привет, мам!» Но это на самом деле так.

Кажется, вы хорошая дочка.

Вроде неплохая. Можем маме позвонить. (Cмеется.)

А ей нравится, что вы актриса?

Нравится. Только она иногда тяжело воспринимает тот поток критики, который на меня выливается. Но это иногда. А в целом мне нравится мамино отношение. Например, она абсолютно спокойно реагирует на откровенные сцены с моим участием, и, когда кто-то говорит глупости, она смотрит на него так… сверху вниз. Но сама мама не считает, что она крутая. Поэтому я всегда передаю ей комплименты, которые говорят в ее адрес, когда видят ее, например, на моей премьере. Я хочу, чтобы мама поверила в то, что она реально классная. Она у меня очень скромная.

Александра Бортич

Чему бы вы хотели научиться у мамы?

У мамы? Вопрос — кому у кого нужно учиться? (Смеется.) Наверное, мне немного не хватает ее холодного рацио и умения отстраняться от ситуации. Но на самом деле иногда она с этим даже перебарщивает и ей стоило бы взять немного моей включенности. В общем, мы друг друга дополняем. Она моя подруга. У нас нет такого, что вот она моя мама и поэтому мною понукает и всячески учит. И я не думаю: «Так мама вкусно готовит, надо у нее поучиться!» Всё происходит на уровне подсознания или когда я вижу, что она в чем-то была права.

«А все-таки мама была права»?

Мама всегда права, как ни крути.

Какой вы, оказывается, теплый человек…

Да, я люблю свою семью. Когда начинаешь жить в мире, где все притворяются и много неискренних людей, понимаешь, что нет ничего важнее семьи. У меня много друзей. Но были и такие, которые становились близкими мне людьми, а потом исчезали из моей жизни.

Для вам это тяжело?

Расставаться? Прощаться с людьми нелегко, да.

Прикипаете?

Я говорила, у меня просто так ничего не бывает, не могу ничего с этим поделать. Но благодаря маминым наставлениям и собственному опыту я начинаю немножко…

…взрослеть?

Более осознанно ко всему относиться. Я начала контролировать свою привычку сильно и моментально влюбляться в людей. Но чтобы я стала холодной, расчетливой женщиной — надеюсь, такого никогда не произойдет.