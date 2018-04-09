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Невилл — о конфликте Гвардиолы и Райолы: «Пеп иногда бывает вредным, но и Райола готов соврать любому»
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Невилл — о конфликте Гвардиолы и Райолы: «Пеп иногда бывает вредным, но и Райола готов соврать любому» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Эксперт Sky Sports Гари Невилл прокомментировал конфликт главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и агента Поля Погба Мино Райолы.
"Пеп иногда бывает вредным, без сомнений. И Райола, думаю, готов соврать любому. Он смешен, правда. Он плохо влияет на Погба.
Я говорю уже на протяжении года, что "Манчестер Юнайтед" играет гораздо лучше, когда в составе есть Погба. В последние месяцы он не так часто играл, у него возникло недопонимание с тренером, это осложняет ситуацию", — цитирует Невилла Metro.
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