Невилл — о конфликте Гвардиолы и Райолы: «Пеп иногда бывает вредным, но и Райола готов соврать любому»

"Пеп иногда бывает вредным, без сомнений. И Райола, думаю, готов соврать любому. Он смешен, правда. Он плохо влияет на Погба.

Я говорю уже на протяжении года, что "Манчестер Юнайтед" играет гораздо лучше, когда в составе есть Погба. В последние месяцы он не так часто играл, у него возникло недопонимание с тренером, это осложняет ситуацию", — цитирует Невилла Metro.

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