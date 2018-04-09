Светлану Дружинину и Анатолия Мукасея поздравили с бриллиантовой свадьбой

Прежде чем начать официальную часть, гостей собрали в фойе, где они не только общались друг с другом, но и могли отведать самые разные напитки. Среди приглашенных выделялась ростом чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова . Знаменитая спортсменка оказалась на премии неспроста. Екатерина замужем за Михаилом Мукасеем, который является сыном режиссера Светланы Дружининой и легендарного оператора Анатолия Мукасея . В этот вечер Екатерина поздравляла своего знаменитого свекра с наградой «За вклад в операторское искусство». Кстати, пожаловала спортсменка на мероприятие не без новостей. Буквально неделю назад она попала в экстремальную ситуацию вместе со своим мужем. Снегоход, на котором сидели супруги, ушел под воду.

«Провалился лед около берега, не выдержал, снегоход ушел под воду вместе с моим супругом. Но все живы-здоровы, хотя после этой ситуации не сказать чтобы очень. Никто особо не пострадал — я успела вовремя отскочить. Муж тоже выбрался, снегоход вытащили. Теперь вот восстанавливаем», — рассказала Катя.

Появление супружеской пары Игоря Петренко Кристины Бродской также вызвало немалый интерес. Сразу напрашивался вопрос: на кого же были оставлены дети? Но актеры всех успокоили. «Слава богу, есть родители, которые могут помочь. Мы им всецело доверяем. А вот няне как раз мы не доверяем, поэтому ее у нас нет», — пояснила Кристина.

Валерия Тодоровского, Среди присутствующих можно было увидеть немало именитых режиссеров: Алексея Учителя Егора Кончаловского . Алексей Учитель в беседе с журналистами сказал, что одним из самых необычных, запоминающихся событий в его жизни стала встреча с депутатом Поклонской.

«Это была такая встреча… Ты веришь всегда в чудо, что человек может измениться, сделать что-то хорошее, поэтому идешь на это как на какое-то необычное прекрасное событие, а получается все как всегда», — отметил режиссер.

Егор Кончаловский пришел на мероприятие с романтическим настроением. «Чувствую дыхание весны, хотя я живу за городом — там оно более слабое. Но пора бы уже», — размышлял Егор. Выяснилось, что на этой премии режиссер оказался впервые, но к профессии оператора всегда относился с большим уважением. «Это самая профессиональная профессия, если можно так сказать. Нельзя сделать вид, что ты оператор, можно сделать вид, что ты — режиссер», — заметил Кончаловский.