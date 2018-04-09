Светлану Дружинину и Анатолия Мукасея поздравили с бриллиантовой свадьбой 

Прежде чем начать официальную часть, гостей собрали в фойе, где они не только общались друг с другом, но и могли отведать самые разные напитки. Среди приглашенных выделялась ростом чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова. Знаменитая спортсменка оказалась на премии неспроста. Екатерина замужем за Михаилом Мукасеем, который является сыном режиссера Светланы Дружининой и легендарного оператора Анатолия Мукасея. В этот вечер Екатерина поздравляла своего знаменитого свекра с наградой «За вклад в операторское искусство». Кстати, пожаловала спортсменка на мероприятие не без новостей. Буквально неделю назад она попала в экстремальную ситуацию вместе со своим мужем. Снегоход, на котором сидели супруги, ушел под воду.
«Провалился лед около берега, не выдержал, снегоход ушел под воду вместе с моим супругом. Но все живы-здоровы, хотя после этой ситуации не сказать чтобы очень. Никто особо не пострадал — я успела вовремя отскочить. Муж тоже выбрался, снегоход вытащили. Теперь вот восстанавливаем», — рассказала Катя.
Появление супружеской пары Игоря Петренко и Кристины Бродской также вызвало немалый интерес. Сразу напрашивался вопрос: на кого же были оставлены дети? Но актеры всех успокоили. «Слава богу, есть родители, которые могут помочь. Мы им всецело доверяем. А вот няне как раз мы не доверяем, поэтому ее у нас нет», — пояснила Кристина.
Среди присутствующих можно было увидеть немало именитых режиссеров: Алексея Учителя, Валерия Тодоровского, Егора Кончаловского. Алексей Учитель в беседе с журналистами сказал, что одним из самых необычных, запоминающихся событий в его жизни стала встреча с депутатом Поклонской.
«Это была такая встреча… Ты веришь всегда в чудо, что человек может измениться, сделать что-то хорошее, поэтому идешь на это как на какое-то необычное прекрасное событие, а получается все как всегда», — отметил режиссер.
Егор Кончаловский пришел на мероприятие с романтическим настроением. «Чувствую дыхание весны, хотя я живу за городом — там оно более слабое. Но пора бы уже», — размышлял Егор. Выяснилось, что на этой премии режиссер оказался впервые, но к профессии оператора всегда относился с большим уважением. «Это самая профессиональная профессия, если можно так сказать. Нельзя сделать вид, что ты оператор, можно сделать вид, что ты — режиссер», — заметил Кончаловский.
По итогам церемонии лауреатом премии в этом году стал Владимир Башта за фильм «Время первых».