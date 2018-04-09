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Женщина потратила состояние, чтобы стать ящерицей
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Женщина потратила состояние, чтобы стать ящерицей 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Некоторые стремятся изменить свой пол, утверждая, что они трансгендеры. А вот жительница Техаса Ева Таймат Медуса, говорит, что она — трансвид и хочет стать ящерицей. Ева уже потратила несколько тысяч долларов для того, чтобы изменить свое тело в надежде, что она станет максимально похожей на рептилию.
anews.com
В числе вмешательств во внешность женщины — импланты в голову, множество татуировок в виде чешуи, изменение носа и ноздрей, раздвоение языка, удаление ушей и перекрашивание белков глаз.
До своего преображения Ева работала в банке вице-президентом, но сейчас она наслаждается жизнью рептилии, проводя так все свое время. Женщина предпочитает делать то, что делают большинство рептилий, но также иногда живет и привычной для людей жизнью.
Переломный момент в жизни Евы стал тогда, когда ее в 5 лет бросили родители. Через некоторое время ее "приютил" техасский гремучник. Начиная с того времени она стала ощущать себя рептилией. Уже во взрослой жизни после того, как ей диагностировали ВИЧ, которым она заразилась от своего партнера, она поставила себе цель — выглядеть как ящерица.
anews.com
По словам Евы, ее трансформация является главным путешествием по жизни, а у нее самой есть две матери — биологическая и мама-змея. ​Женщина любит жизнь ящерицы и надеется, что ее история поможет другим вдохновиться и отправиться на исполнение своей мечты. Она утверждает, что несмотря на большое количество модификаций, ей еще предстоит много работы.
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