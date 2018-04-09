Гениальные шизофреники, которые изменили мир

Согласно статистике, на 1000 человек приходится 5 шизофреников. Для болезни нет разницы — пациент женщина или мужчина: оба пола в одинаковой степени попадают под поражение. Сегодня мы поговорим об известных людях, которые обладали таким недугом.

Филип К. Дик

В числе больных шизофренией и гениальный писатель, романы которого входят в ТОП мировых произведений. Филип страдал легкой формой недуга и, возможно, именно расстройство помогло автору создать такие замысловатые сюжеты своих книг. В числе шедевров с непростыми сюжетами "Воспоминания оптом и в розницу", "Мечтают ли андроиды об электроовцах".

Винсент Ван Гог

Ван Гог — талантливый человек, которому расстройство принесло особый дар и добавило вдохновения для творчества. Ведь по словам специалистов, которые анализировали его картины, во время припадков Ван Гог "творил" днями напролет, без сна и перекусов. В такие периоды он создавал по 2-3 картины в сутки.

Фридрих Вильгельм Ницше

Полное название диагноза этого гения действительно пугает — ядерная мозаичная шизофрения. Нередко людей с таким недугом приравнивают к одержимым, а в числе симптомов болезни — мания величия. Возможно именно из-за этого симптома Ницше и пришла в голову мысль о сверхчеловеке.

Николай Васильевич Гоголь

О странностях Николая Васильевича Гоголя известно многим. Но как оказалось, писатель страдал от шизофрении. Его состояние ухудшали припадки психоза и клаустрофобия. Именно все вместе и дало ему повод и вдохновение на создание уникальных героев. Нередко в кругу друзей Гоголь шутил о том, что все его органы либо перемешаны, либо расположены в теле в хаотичном порядке.

Исаак Ньютон

Имя этого ученого известно даже тем, кто далек от физики. Но и Ньютона шизофрения не обошла стороной, а некоторые историки приписывают ему и биполярное расстройство. Нередко у Ньютона были проблемы с контактированием в обществе, а его настроение быстро менялось.

Александр Николаевич Скрябин

Еще одна талантливая личность, которая пугала всех, кто его окружает, непредсказуемостью своих действий. Часто настроение композитора резко менялось, а его странные взгляды на происходящее всегда пугали и вводили в ступор родственников.

Джон Нэш

Удивляет то, что знаменитый математик научился самостоятельно справляться с проявлением своей шизофрении. В свое время он сильно удивил врачей, которые восприняли улучшение как излечение недуга вовсе. Популярность к Джону пришла после того, как вышел фильм "Игры разума", который снят о его жизни. В 2015 году математик умер, разбившись в автокатастрофе. ​