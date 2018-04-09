Юрий Гребенщиков: как актера задавил поэт

Юрий Гребенщиков был знаком с поэтом Александром Межировым.

В тот вечер они оба присутствовали на вечере памяти Владимира Высоцкого. А через пару часов по трагическому стечению обстоятельств Межиров и Гребенщиков снова встретились, в результате чего актер оказался на кладбище.

Талантливый актер

Юрий Сергеевич Гребенщиков был уроженцем Свердловска. Отец Юрия работал геологом и нередко брал сына с собой в экспедиции.

Однако Гребенщиков-младший не пошел по стопам родителя. С детства он увлекался театром и участвовал в художественной самодеятельности, а после поступил в школу-студию МХАТ.

Закончив учебу, Юрий остался в столице и был принят на службу в театр имени Станиславского. В кино он сыграл более чем в 20-ти фильмах, среди которых «Грачи», «Валентина», «Профессия — следователь», «Отряд специального назначения».

Первой супругой Гребенщикова стала актриса Ольга Бган, известная по таким картинам как «За витриной универмага» и «Человек родился». Но брак распался. Оставив квартиру бывшей жене, Юрий Сергеевич перебрался в общежитие. Однако его одиночество не продлилось долго. Вскоре он женился во второй раз. Его избранницей снова оказалась его коллега Наталья Орлова

В 1972 году семья пополнилась: на свет появился сын Кирилл.

Роковая встреча

25 января 1988 года поклонники Владимира Высоцкого отмечали его 50-летие. Не стали исключением и представители тогдашней богемы, многие из которых были лично знакомы с покойным артистом. Организовали вечер памяти в ресторане ВТО на Пушкинской площади. На мероприятие среди прочих пришли и актер Юрий Гребенщиков, и поэт Александр Межиров.

Юрий Сергеевич покинул ресторан в самом разгаре творческой встречи, а Межиров задержался. Однако по роковому стечению обстоятельств они снова встретились через 2 часа возле станции метро «Сокол». Находясь за рулем собственного автомобиля, Межиров сбил Гребенщикова. Актера госпитализировали.

Несколько месяцев Юрий Гребенщиков балансировал между жизнью и смертью. В конце концов последняя одержала верх.

Пробыв на больничной койке остаток зимы и всю весну, 14 мая 1988 года он скончался.

Трусливый поэт или убитый горем человек?

В актерской среде поговаривали о том, что Межиров сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что поэт, испугавшись содеянного, забросал тело еще живого Гребенщикова снегом и, не удосужившись даже вызвать «Скорую помощь», просто уехал.

Нашли его благодаря одной старушке, которая, несмотря на поздний час, бодрствовала, стоя у окна. Она якобы видела саму аварию и даже запомнила номер машины-убийцы.

Однако родственники Межирова утверждали, что все это полная ложь. Поэт, мол, сразу же набрал «03» из ближайшего телефона-автомата и скрываться совсем не думал. Кроме того, по словам дочери Александра Межирова, отец очень переживал случившееся и сожалел о несчастном случае до конца своих дней.

Теперь мы вряд ли узнаем, что на самом деле произошло в тот вечер. А замечательного актера Юрия Гребенщикова уже не вернуть. Что касается виновника его смерти — поэта Межирова, то тот каким-то чудом избежал наказания, а через 4 года и вовсе уехал на ПМЖ в Соединенные Штаты. Он умер в Нью-Йорке в 2009 году.