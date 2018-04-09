Кирилл Нагиев о сноуборде, кайтсёрфинге и глемпинге «Soul Camp»

Как не потерять тот самый «хасл» внутри и проникнуться уличной культурой.

Каждый человек, который хоть раз посетил Quiksilver New Star Camp, точно заслуживает отдельного интервью. Ежегодно кемп собирает на своей площадке огромное количество интересных и непохожих друг на друга райдеров. Для них эта встреча — не просто банальное закрытие очередного сезона, это возможность провести время в кругу единомышленников, кайфануть на джиб-контесте, оторваться на вечеринке под биты любимых диджеев и вдохнуть весеннее настроение, не снимая ботинок и не откладывая борд на дальнюю полку.

Диджей, актёр и блогер Кирилл Нагиев — один из «завсегдатаев» лагеря. У нас получилось встретиться с ним лично и поговорить о любви к доскам, тусовке и петербургскому кайтсёрфингу.

— Кирилл, в твоём арсенале опыт катания не только на борде, но ещё на кайте, лонгборде. Как вообще появилась такая любовь к доскам? С чего началась? — Я всю жизнь, с 12 лет, катаюсь на сноуборде. Потом перешёл на скейт, BMX и всё остальное. Для меня это стиль жизни.

— А как ты относишься ко всей этой стритовой культуре? Что сейчас происходит? — Сейчас приходит новое поколение, и, может, я уже как старик говорю что-то вроде: «Вот в наше-то время были нормальные тусовки». Теперь всё стало более массово. Уже нет такого, что сноубордисты — белые вороны на склоне. Это уже привычно. На мой взгляд, всё дело в стиле: настоящих райдеров видно сразу. Сегодня, к сожалению, больше тех, кто переодевается раз в год на неделю или две в сноубордические костюмы. А первых всё меньше.

— Были ли у тебя какие-то истории, которые вдохновляли в самом начале пути, когда только-только встал на доску? Это же как раз было время, когда появлялись первые кассеты с разными экшн фильмами. — Я больше вдохновлялся примером друзей, чем какими-то культовыми райдерами. У нас в школе старшеклассники начали кататься на сноубордах. Мой друг как раз катался и брал нас, маленьких. Наверное, с тех пор я полюбил образ «подонков» — как раньше называли сноубордистов.

— А как ты встал на кайтсёрфинг? — Это наше локальное развлечение. Петербург в принципе считается столицей российского кайтсёрфинга, поэтому нельзя было на него не встать. Я думаю, что рано или поздно каждый его попробует или придёт к тому, что это самая чумовая вещь из всех досок, которая только может быть.

— «Столица кайтсёрфинга»? Интересно. — Да, в Петербурге ведь есть все условия, чтобы учиться кататься летом. В этом году у нас даже проходил чемпионат России по сёрфингу. Как раз перед нашей кайтерской станцией.

— А насколько доступно заниматься кайтсёрфингом в Питере? — Комплект оборудования можно посмотреть где-нибудь на авито, например, чтобы было подешевле, а остальное зависит только от желания и наличия времени. Потому что нужно постоянно мониторить ветер. Приезжать при каждом, даже ложном, порыве.

— Сколько примерно дней выпадает за лето, чтобы покататься? — В этом году было 34 дня. Я не пропустил ни одного.

— Ты следишь за своей физической формой или всё достигается только благодаря твоим увлечениям? — Только благодаря катанию. Я не люблю тренироваться без цели. Если в чём-то совершенствоваться, в каком-то интересном тебе спорте, то и тело меняется. Только для общей физической подготовки хожу иногда подтягиваться или что-то подобное делаю.

— Если говорить о философии стрит-культуры, что для тебя самое ценное? — Ты катаешься, никому не причиняешь вреда. Чистый рэп, хастл. Перемещаешься таким образом по району, по споту, по воде. Я сравниваю катание с рэпом. Меня это очень сильно вдохновляет. Это какая-то внутренняя свобода, которую нужно в себе сохранять. Нельзя терять рэп в своих начинаниях.

— Ты катаешься под какую-то музыку? Тебе важно музыкальное сопровождение или приятнее катать наедине со своими мыслями? — Совершенно не важно. Я люблю в компании кататься. Особенно в лесах, в пухляке. Я создан для этого. Ни от чего больше не получаю удовольствия, чем от этого. А хорошая компания — это бонус.

— В каких местах для фрирайда было круче всего? Куда бы с удовольствием вернулся? — Естественно, «Роза Хутор», это правда, здесь созданы все условия и трассы интересные. А вообще мне очень понравилось в Болгарии, на курорте Банско. Там шикарная гора, много пухляка и молодёжи. Очень весело.

— Многие фрирайдеры проводят подготовку на местности, изучают рельеф перед спуском. Ты как-то стараешься обезопасить себя на склоне? — Самое главное — ездить с человеком, который знает дорогу. Особенно в плохую видимость и сильный снегопад. Обязательно с тобой должен быть проводник или человек, живущий там постоянно. Я стараюсь не выезжать один. Я только недавно осознал, насколько это важно. Как говорится, «surfing never alonе». И это абсолютно верно.

— Есть ли какие-то места, горы, до которых ты ещё не добрался, но очень хочется? — Очень хочется в Грузии покататься или в Гималаях, в Индии. Туда очень сложно добираться, но там есть хорошие горнолыжные курорты. Я долго жил в штате Химачал-Прадеш, а теперь появилось желание вернуться туда и покататься. Ещё в Японии. Везде, где крутой фрирайд, хотел бы попробовать покататься.

— Расскажи о проекте Soul Camp? Что он для тебя значит и как появилась такая идея? — Идея принадлежит не мне, я, может, один из вдохновителей. Просто с юности мы всегда ездили отдыхать в Карелию. В какой-то момент это переросло в желание пригласить друзей. Народа собиралось всё больше, в итоге сделали лагерь. В этом году уже нет свободных мест. Лагерь с середины мая начинается.

— При въезде вы забираете гаджеты? — Да никогда в жизни. Это байка. У нас солнечные батареи стоят, разная техника. Гаджеты можно с собой брать, просто не ловит ничего. В этом году хотим поставить усилитель. У нас нет цели отключить кого-то. Сами-то палатки внутри выглядят как пятизвёздочный отель, поэтому многие хотят ещё и вай-фай.

— За какими ощущениями люди едут в ваш лагерь? — Здесь вроде бы палатка и с друзьями, и вроде бы модненько. Поэтому и называется глэмпинг — гламурный кемпинг. Мне не нравится это слово.

— Какие активности есть на кемпе? — Есть прокат квадроциклов, байдарок, рыбалка. Есть баня на острове, которую я лично построил с товарищем. Это стало изюминкой лагеря. Хотя баня изначально не планировалось, я построил её в последний момент перед открытием.

— Ты сам в этих развлечениях принимаешь участие? — Это мои вещи, я их сдаю. Поэтому, конечно, катаю, вожу экскурсии по Карелии. У нас есть туры, мы собираем группы людей по четыре квадроцикла, я на пятом. Вывозим людей по достопримечательностям. Когда я там, занимаюсь этим. Когда дует ветер, я в Петербурге.

— Что посоветуешь ребятам, которые ещё не отважились встать на кайт или поехать за город с друзьями на длительный период? — Если есть желание, надо всё отдать ради того, чтобы его осуществить. Всегда за кем-то стремиться. Всегда находить человека, который катается лучше тебя, и пытаться кататься с ним. Это самый главный залог успеха. Развиваться можно только так. По-другому на сноуборде и кайте никак. Только смотришь и повторяешь. Я сам это понял только к 25 годам.