Стоит ли снова начинать отношения с бывшим

Вопрос:

Дорогой журнал, нуждаюсь в твоем совете. Ко мне вернулся бывший парень, который бросил меня год назад. За это время он уже успел побывать в других отношениях, но там у него не сложилось. Я весь год провела в одиночестве. Были попытки начать новые отношения, но все заканчивалось на первом свидании, потому что бывший был лучше. И вот он вернулся. Мы просто спим, потому что нам это нравится. Но я понимаю, что мы с ним по факту снова в отношениях, хоть и отрицаем это на словах. Heroine, что мне делать с ним? Я очень его люблю, жизнь отдать за него готова. Стоит ли пытаться строить что-то серьезное с этим человеком? Ведь это моя мечта.

Ответ:

Привет, подруга! После слов «ко мне вернулся бывший парень» я, как человек здравомыслящий, хотела дать единственно верный совет: беги! Беги, ничего не объясняя. Беги до тех пор, пока фигура бывшего не превратится в мизерную точку на горизонте. Потом беги еще какое-то время. Смени аккаунты в соцсетях, номера телефонов, адреса, а еще лучше имя и фамилию.

Пожалуй, на этом единственно верный совет можно было бы и закончить, но:

а) «Я очень его люблю, жизнь отдать за него готова»; б) «Ведь это моя мечта».

Я не знаю всех обстоятельств возвращения, но из твоих слов могу понять, что это не был эпичный камбэк со словами раскаяния, признанием, что вы созданы друг для друга, и предложением начать все заново. У парня не сложились отношения с другой девушкой, образовалось «окно» в личной жизни, и он решил передохнуть от любовных передряг в твоей постели. Потому что перерывы в отношениях мужчины делают охотно, а вот перерывы в сексе им даются сложнее. Твои эмоции понять можно. Для человека, которого бросили, отношения навсегда остаются незаконченными, а любая незавершенность прочно застревает в сознании и мучает. Проблема в том, что это может продолжаться еще долго, ведь теперь он увидел, что ты его приняла, и парню всегда есть куда вернуться на постой в периоды одиночества. Хочешь ли ты оставаться только пит-стопом на его пути? Наверняка нет, но сейчас ты не думаешь об этом, главное — удержать его рядом под любым предлогом. То, как ты характеризуешь вашу связь сейчас, уже говорит о цели его появления: «Мы просто спим, потому что нам это нравится». Все верно, только не МЫ, а он просто спит, потому что ему это нравится. Ты-по прежнему мечтаешь все вернуть, хотя отрицать это и прятаться за броней равнодушия, конечно, удобнее. «По факту мы с ним снова в отношениях» — вот он, четко сформулированный самообман. Ты спишь с ним, потому что для тебя это возможность верить, что ваши отношения продолжаются, а расставание было ошибкой, на которую каждый из нас имеет право. Стоит ли пытаться строить что-то серьезное с человеком, который уже бросил тебя однажды, а сейчас приходит просто заняться сексом? Для начала не плохо бы узнать, а нужно ли это ему? Судя по тому, что он начал с постели, а не с разговоров о вашем будущем — не особо. Лучше всего спросить у парня об этом прямо. По его нерешительному тону, виляющим интонациям и неопределенным фразам будет несложно понять, что парень пытается сохранить возможность бесплатного регулярного секса и снова не вляпаться в отношения с бывшей. Но при условии, что ты будешь честна с собой и не поведешься на его смешанные сигналы. Что касается неудачных попыток забыть его и построить новые отношения, дело вовсе не в том, что твой бывший лучше всех мужчин на Земле. Просто ты еще не отпустила его, поэтому нет смысла вступать в новый роман. Стоит побыть одной и не пытаться найти кого-то, кто отвлечет тебя от прошлых отношений. Когда ты будешь готова, нужный парень обязательно появится, и ты, наконец, поймешь, что удивительные, интересные, достойные мужчины еще не вымерли.

Вывод:

На мой взгляд, у тебя есть три варианта развития событий:

продолжать обманывать себя и его, делая вид, что тебя устраивает роль перевалочного пункта;

честно поговорить с бывшим и добиться от него конкретного ответа на вопрос, какого черта он забыл в твоей жизни;

внять голосу разума в моем лице, проявить характер и послать бывшего в самую дальнюю от тебя точку на карте без лишних объяснений, пресекая все попытки повлиять на твое решение. Он ведь тебя уже бросил, так что ты имеешь полное моральное право ответить тем же.

Помни, что сделать выбор, за который не будет мучительно больно, ты сможешь только если будешь честна и безжалостна с собой.