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Disney удалила шутку о «мёртвом внутри» Пиноккио после шквала негативных комментариев
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Disney удалила шутку о «мёртвом внутри» Пиноккио после шквала негативных комментариев 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Пользователи сети остались в недоумении, почему компания «постит мемы о депрессии».
Около полуночи по московскому времени в официальном Твиттер-аккаунте Disney появилась анимированная картинка с кадрами из мультфильма «Пиноккио» 1940 года.
На ней главного героя возвращала к жизни фея, а подпись гласила: «Когда кто-то тебя хвалит, но ты мёртв внутри». В тексте твита говорилось: «Не важно, кто ты».
В конце концов запись удалили, однако это произошло более чем через пятнадцать часов после публикации. За это время её успели ретвитнуть около тридцати тысяч раз — на данный момент у аккаунта более 5,9 миллиона подписчиков.
Это стало для пользователей сети поводом для шуток. Многие начали задаваться вопросом, в порядке ли человек, которому дали доступ к аккаунту.
Многие же, похоже, были убеждены, что это была какая-то ошибка или же неудачная попытка привлечь молодёжную аудиторию.
Многие просто были в недоумении и возмущались абсурдности ситуацию.
Но находились и те, кому запись даже понравилась.
Сама Disney не прокомментировала появление мрачной шутки в их соцсети и не объяснила произошедшее.
#disney
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