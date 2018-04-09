Disney удалила шутку о «мёртвом внутри» Пиноккио после шквала негативных комментариев

Пользователи сети остались в недоумении, почему компания «постит мемы о депрессии».

Около полуночи по московскому времени в официальном Твиттер-аккаунте Disney появилась анимированная картинка с кадрами из мультфильма «Пиноккио» 1940 года.

На ней главного героя возвращала к жизни фея, а подпись гласила: «Когда кто-то тебя хвалит, но ты мёртв внутри». В тексте твита говорилось: «Не важно, кто ты».

В конце концов запись удалили, однако это произошло более чем через пятнадцать часов после публикации. За это время её успели ретвитнуть около тридцати тысяч раз — на данный момент у аккаунта более 5,9 миллиона подписчиков.

Это стало для пользователей сети поводом для шуток. Многие начали задаваться вопросом, в порядке ли человек, которому дали доступ к аккаунту.

Многие же, похоже, были убеждены, что это была какая-то ошибка или же неудачная попытка привлечь молодёжную аудиторию.

Многие просто были в недоумении и возмущались абсурдности ситуацию.

Но находились и те, кому запись даже понравилась.

Сама Disney не прокомментировала появление мрачной шутки в их соцсети и не объяснила произошедшее.

#disney