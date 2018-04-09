«Сильно худая»: Екатерина Варнава показала фото топлес и экстремально короткую стрижку

«Доброй ночи. Знакомьтесь с моим альтер-эго!», — написала она

«Ого!», «Ух ты, а тебе в таком образе идет. Ты даже похожа стала на красоток из далеких времен, когда были модными среди женщин короткие стрижки», «Модель 90х», « Линда Евангелиста », «Фантастическая шея», «Орлеанская Дева», «Инопланетянка очень красивая», «Моника!))», — восхищены фанаты.

«Постриглась?», «Я надеюсь очень, что это фотошоп», «Катя, прическа короткая — супер! Сразу образ стал по-настоящему Вашим», «Катенька, где же твои очаровательные локоны?», «Екатерина что с вашими волосами?! А так фото бомба», «Брюнеткой вам идет больше», «Где твои кудряшки..но всегда красивая..как схуднуть так. Кать?», «Боже а худая», «От чего такая худая?», «Красиво! И красиво худая! Так держать Катя», «Сильно худая стала», «Изысканная! Французский шарм», — обсуждают они новый образ звезды.

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Фото: instagram