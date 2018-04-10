Что стало с детьми Гитлера

В родне Адольфа Гитлера был сильно распространен так называемый инцухт. Этим термином называются кровосмесительные внутриродовые браки между двоюродными братьями и сестрами, племянницами и дядями и т.п. Вождь Третьего рейха великолепно об этом знал и побаивался становиться отцом.

Его страхи были вполне оправданы: при скрещивании близкородственных линий велик шанс появления больного потомства. При этом некоторые источники утверждают, что у Гитлера дети все-таки были. По сути вождь нацистов был обычным буржуа с присущими этому классу уважением к семейным ценностям и любви к детям.

Версия британских исследователей

Несколько лет назад британский журнал The Globe опубликовал сенсационный материал. В статье были рассмотрены разные версии, где, когда и в связях с какими женщинами у Адольфа Гитлера могли появиться дети. 100%-но достоверных документальных свидетельств этому нет, но есть много косвенных фактов, указывающих на возможность рождения наследников у зачинщика Второй мировой войны.

Психологи и исследовали всех мастей приписывали Гитлеру всевозможные отклонения от нормы в половой жизни. В реальности же фюрер имел столько любовниц и гражданских жен, сколько мог бы иметь любой среднестатистический мужчина в его положении.

Непризнанные сыновья вождя

В ранней молодости у Адольфа была связь с немкой Хильдой Локамп. Она родила будущему фюреру сына. Проследить судьбу мальчика не удается. Гитлер имел любовную связь с его матерью недолго и, что с ней стало после этого, не известно.

Второй случай, когда у него могли появиться дети, связан с Первой мировой войной. В то время ефрейтор А. Гитлер оказался во Франции , где у него была не одна любовная связь. В 1981 году француз Жан-Мари Лоре утверждал, что является незаконнорожденным сыном вождя нацистской Германии . Он даже издал книгу с красноречивым названием «Твоего отца звали Гитлер».

Проект «Тор»

Уже будучи у руля Третьего Рейха, фюрер запустил секретный проект «Тор». По замыслу из семени Гитлера планировалось родить и вырастить множество его гениальных последователей и «истинных арийцев». Для оплодотворения были отобраны молодые, здоровые немки и норвежки 18-27 лет. На свет появилось 22 малыша.

Эти дети сначала содержались в секретной лаборатории за номером 1146, которая числилась за организацией «Лебенсборн». В 1945-ом эта ферма по искусственному воспроизведению арийского потомства была эвакуирована. Детей Гитлера раздали крестьянам из соседних деревень. Многие из них могли выжить и родить фюреру внуков.

Сын за океаном

Был у него и законнорожденный сын, который даже какое-то время воспитывался отцом. Сейчас Вернер Шмедт — а это именно он — живет в США . У официального наследника Гитлера сохранились фотографии с отцом и матерью, а также свидетельство о рождении с конспиративной пометкой в графе «родители»: Г. (отец) и Р. (мать).

Шмедт даже сохранил воспоминания об отце, его любви к сладкому, боязни пауков и других особенностях характера. Матерью могла быть племянница Гитлера Гели Раубаль. Фюрер, как и многие его предки, не смог противостоять искушению вступить в кровосмесительный союз.

К Гели вождь нацистов питал сильную страсть. Молодая женщина либо покончила с собой, либо была убита Гитлером в припадке ревности. 5-тилетний Вернер с тех пор воспитывался немецкими няньками. Последний раз мальчик видел отца перед началом войны, в 1940-ом.

В 1951 году он эмигрировал и окончательно осел в США. Раньше Вернер Шмедт скрывал свою родственную связь с фюрером. Сейчас он готов предоставить свой генетический материал, чтобы ее доказать.