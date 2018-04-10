«Мы не продались»: Зои Салдана встала на защиту коллег из Marvel

Все еще считаете, что независимое кино — это настоящее искусство, а супергеройские блокбастеры — это так, по-быстрому срубить деньжат? У Зои Салдана есть ответ (больше напоминающий отповедь) для всех, кто считает, что актеры Marvel «продались» за высокие гонорары.

В интервью Net-A-Porter Зои Салдана решила затронуть тему снобизма в Голливуде:

«Я общалась с представителями киноиндустрии, у которых замечательно получается то, чем они занимаются — и которые со снисхождением поглядывают на фильмы наподобие тех, что выпускает Marvel, и на таких актеров, как я. Они думают, что мы вроде как продались. И каждый раз, общаясь с ними, я чувствую невероятное разочарование — потому что именно эти актеры, которые «продались», посвящают свое время детям, которые в них нуждаются».

«Именно эти актеры понимают, что роли, которые они играют, вдохновляют пятилетнего ребенка, у которого на пороге смерти есть одно-единственное последнее желание — познакомиться с супергероем. Эти актеры выделяют время, садятся рядом с этим ребенком и говорят: «Я тебя вижу, я тебя слышу, и ты очень много значишь». А всем элитистам стоит осознать, что роли супергероев значат для маленьких детей. Потому что они отмахиваются не только от таких, как мы, но и от того, что дети считают важным». попкорнnews