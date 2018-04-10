Кто мог попасть в Кремлевский полк

Это подразделение Советской армии всегда считалось элитным. Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) России сохранил свой высокий статус и сегодня. И во времена СССР, и сейчас реальный шанс послужить в Кремлевском полку есть у многих призывников вне зависимости от чьей-либо протекции или социального положения родителей.

Предпочитали славян

История Кремлевского полка начинается со второй половины 30-х годов ХХ века, когда спецбатальон при Кремле был реорганизован в полк специального назначения. Полк охранял кремлевские госучреждения, мавзолей Ленина, обеспечивал безопасность различных правительственных мероприятий. В той или иной степени эти функции сохранялись за этим подразделением на протяжении всей истории существования СССР.

В СССР к претендентам на службу в Кремлевском полку всегда предъявлялись особенно жесткие требования, биография каждого кандидата проверялась НКВД (КГБ) до деталей. Но это вовсе не значило, что в Москве, в непосредственной близости от работы членов правительства и другой высшей партийной элиты Советского Союза, не сможет служить, скажем, простой деревенский парень из Липецкой области. Критерии отбора в это элитное подразделение советской армии были особенными.

С самого начала, с середины 30-х годов прошлого века, закрепилась тенденция формировать Кремлевский полк из славян. Поначалу там служили преимущественно русские и украинцы, причем первые явно преобладали. Призывников в полк долгое время поставляли только Россия, Белоруссия и Украина. Выбирались наиболее развитые в промышленном смысле районы этих республик. Но все равно 8/10 служивших в Кремлевском полку были русскими. Эта тенденция сохранилась и поныне: Кремлевский (Президентский) полк — это в значительной степени «показное» подразделение, находящееся на виду у иностранцев, поэтому при призыве сюда до сих пор предпочтение отдается именно славянскому типу внешности новобранцев.

Брали надежных

В Кремлевский полк в СССР набирали крепких ребят. Физическое здоровье, разумеется, было одним из главных критериев отбора, но отнюдь не основным. В Кремле служили солдаты и сержанты из регионов и областей, где люди привыкли своим трудом зарабатывать собственный авторитет. Кузбасс, Сибирь, Урал, Ставрополье и центр России были средоточием крепкой рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве.

Сыновья рабочих и крестьян там не росли хлюпиками и сызмальства познавали, «почем она, копеечка». В армии такие ребята быстро познавали азы службы и с лету усваивали, что от них требуется. Средняя школа, техникум (и даже ПТУ), работа на заводе (в колхозе) — эти этапы жизни для будущего солдата Кремлевского полка были необходимы.

Интеллектуальный уровень во главу угла не ставился (хотя откровенных придурков, конечно же, не брали), но способность вынести все тяготы службы имела значение. С каждым из претендентов на службу в Кремлевский полк проводились соответствующие беседы. Отчасти они имели формальный характер, потому что из заблаговременно собранного досье про призывника и так все было ясно.

Антропологические требования к претендентам на службу в Кремле предъявлялись, прежде всего, по росту: кандидаты ниже 175 см и выше 190 см не проходили. «Очкариков» не брали, призывников проверяли на соответствие требованиям по остроте слуха и цветовосприятия — служивый в Кремлевском полку по определению должен быть зорким и чутким.

«Прошлое» не для элиты

Как известно, на призывной комиссии парень гол, как сокол. Его рассматривают со всех сторон. Татуированных в Кремлевский полк не брали (и сейчас в Президентский полк тоже не призывают). Судимые, «проходившие по делам», состоявшие на учете в милиции или различных диспансерах — все эти призывники, если и служили, то только не в Кремле. Заказана была служба для имевших родственников за границей. Присматривались также к родственникам, имевшим проблемы с законом, — в суровые сталинские времена это имело особое значение. А вот близнецов, если они отвечали всем вышеперечисленным требованиям, брали в Кремлевский полк охотно.