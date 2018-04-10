Почему донские казаки брали в жены турчанок

Многие этнографы не считают казаков отдельным народом. Их называют социальной группой или даже особым военным сословием, входящим в состав русского этноса.

Сами казаки с этим утверждением в корне не согласны, отстаивая свою самобытную культуру, уникальные обычаи и традиции степной вольницы.

Одной из особенностей данного народа является большое количество смешанных браков, заключавшихся в XVI-XVIII веках между донскими казаками, например, и пленными турчанками.

Особые обычаи

Начнем с того, что слово «казак» имеет тюркоязычное происхождение и в переводе на русский означает «свободный, вольный». Примерно пять-шесть столетий назад так называли себя многие люди, которые предпочитали личную свободу тесным рамкам законов, установленных официальными властями. Наименование «казак» было хорошо известно как в России, так и в Центральной Азии.

Начиная с XV века на вольные берега Дона начали стекаться молодые мужчины, не желавшие быть холопами бояр, гнуть спины на помещиков, зависеть от произвола и самодурства разного начальства: от приказчика до статского советника. Некоторые из будущих казаков были беглыми преступниками, другие — авантюристами и искателями приключений. Но основная масса стремилась именно к независимости. Эти люди создали особую социальную организацию, именуемую Казачий круг, где на совете общины решались самые разные вопросы — от хозяйственного спора до объявления войны.

Поскольку среди беглецов почти не было женщин, очень скоро эти замкнутые мужские объединения столкнулись с проблемой: как наладить личную жизнь? Каждый человек нуждается в семье, заботе и продолжении рода. Мужских сил, энергии и желаний — с избытком, а кому их отдать? Вот и стали казаки воровать девушек и женщин у черкесов, ногайцев и других соседних народов, а из многочисленных походов помимо награбленного добра привозить себе в невесты турчанок, персиянок, калмычек…

Поэтому нет ничего странного в том, что удалой атаман Стенька Разин, как поется в известной песне, похитил персидскую княжну. Правда, это вызвало недовольство его лихих соратников: «Нас на бабу променял». И он бросил красавицу в волжскую воду, продемонстрировав, что для него мнение братьев по оружию важнее любой женщины. Все-таки изначально вольная община — это союз мужчин.

Хотя к чести казаков следует сказать, что у них не было обычая заводить многочисленных наложниц помимо официальной супруги, как это было установлено в Средней Азии, где пленниц держали на положении секс-рабынь. Общинный уклад жизни, когда все вопросы — вплоть до личной жизни — решает Казачий круг, не предполагал подобного. Казаки посчитали бы сожительство женатых мужчин с пленными женщинами развратом. А людьми они были весьма суровыми. Правило было простое: раз украл красавицу, оторвал от родных отца и матери — женись по закону. А какой мужчина станет привозить домой девушку, если она ему не нравится? Поэтому и пошли разговоры о красоте пленных турчанок и персиянок, украденных черкешенок.

Война и личная жизнь

Если в чем и не было нехватки у казаков, так это в войнах. Южные границы нашей страны необходимо было постоянно защищать от многочисленных врагов. Жители Дона служили русским царям взамен на признание их вольницы — права жить по своему уставу. Официальный статус приграничной армии казакам своим указом присвоил второй представитель династии Романовых — Алексей Михайлович (1629-1676 гг.).

Особенно часто Россия воевала с Турцией. С 1568 по 1878 год в истории имели место семь русско-турецких войн и еще два военных конфликта: на Азове в конце XVII века и Прутский поход 1711 года. Самыми активными участниками всех этих кампаний были донские казаки. Они часто привозили домой пленных девушек. Например, известно, что в 1635 году после военного столкновения с турками, жившими на побережье Таганрогского залива — на мысе Чумбур и Павло-Очаковской косе, казаки захватили в плен 1735 (!) представительниц прекрасного пола. Таких женщин называли ясырками. А детей, рожденных в результате браков с турчанками, черкешенками, персиянками и другими иноверками, на Дону именовали болдырями. Фамилии Болдыревы, Татаркины, Турчанининовы довольно распространены среди казаков, все они свидетельствуют о происхождении своих носителей.

Этот факт нашел свое отражение и в литературе. Неслучайно Михаил Шолохов в своем легендарном романе «Тихий Дон» сделал бабушку главного героя Григория Мелехова турчанкой, привезенной из похода. Впрочем, казачки тоже попадали в плен к иноверцам. Становились их женами, рожали детей. Иногда они возвращались в родные станицы с сыновьями и дочерьми и снова выходили замуж, поскольку оставаться матерью-одиночкой, живущей без поддержки, было не принято. Вообще на Дону считали, что чужих детей не бывает. Усыновленных казаками потомков турок и татар называли туминами. Отсюда и пошли фамилии Туминовы и Туминкины.

Отдельный народ

Как ни странно, казаки редко женились на русских девушках и украинках. Даже в XVIII веке, когда поселенцы из северных регионов начали заселять донские земли, не примыкая при этом к местной вольнице, свободолюбивые люди желали максимально дистанцироваться от пришлых русских. Казаки хотели сохранить собственный уклад жизни и, вероятно, видели в чужаках угрозу своей самобытности. Тем более что к тому времени демографическая проблема была решена, и в донских станицах было много красавиц. Жениться не на казачке стало предосудительным.

Песни и стихи воспевают красоту, стать и свободолюбивый нрав жительниц донских станиц. Так, историк Василий Сухоруков (1795-1841 гг.) писал, что на происхождение казаков существенное влияние оказало смешение славянской и турецкой кровей, и поэтому на Дону женщины имеют «пламенные черные глаза» и здоровый румянец на щечках, а также любят яркие наряды. Одежда полонянок наложила большой отпечаток на традиционный костюм казачек.

Постоянные войны, на которые уходили мужчины, приучили женщин из донских станиц быть самостоятельными. Они растили детей и ловко управлялись не только с хозяйством, но и с оружием и не позволяли себе раскисать, опасаясь за ушедших на фронт сыновей, братьев и мужей.