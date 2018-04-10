У беременной Карди Би родится девочка

Королева рэпа Карди Би подтвердила свое интересное положение. Все случилось на эфире шоу «Saturday, На Карди было эффектное обтягивающее платье. Сестра рэперши не смогла сдержать эмоций и настрочила в инсту и проболталась:

»Я так счастлива, моя любимая сестра, что ты беременна. Твой ребенок — это благословение бога, ведь я знаю, как ты мечтала стать мамой. Ты станешь удивительной мамой, потому что ты для меня больше, чем страшая сестра. Ты моя мама» — с любовью тетя Хенни. Иронично подметила младшенькая.

Кстати, изначально было сообщение несколько иного смысла и Хеннеси сообщила, что знаменитая родственница ждет девочку. Но потом текст был отредактирован, видимо по просьбе старшей сестры. строчку «Наша бусинка будет самой счастливой» удалили. Сама Карди Би пока не прокомментировала пол будущего чуда. Напомню, что рэп-дива находится на пятом месяце беременности. ;

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