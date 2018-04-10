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Надежда Мейхер-Грановская рассказала, как многодетной маме все успевать
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Надежда Мейхер-Грановская рассказала, как многодетной маме все успевать 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
10 апреля артистке исполняется 36 лет. К этому моменту Надежда Мейхер-Грановская успела реализовать себя во многих творческих сферах: она поет, танцует, режиссирует собственный спектакль и пишет стихотворения. В интервью для «Летидора» звездная мама раскрыла секреты своего успеха. Надежда Мейхер-Грановская призналась, что вдохновение дает ей силы творить и развиваться:
Как показывает мой жизненный опыт и мои многочисленные направления, если ты веришь в ту идею, которая родилась у тебя, если она тебя окрыляет, если есть вдохновение, то для тебя это настоящий импульс, который появляется в начале возникновения этой идеи, а потом уже сопровождает, когда ты начинаешь воплощать эту идею в жизнь.»
Фото: Starface.ru  Многодетная мама троих детей (Игорю 16 лет, Ане — 6, а Марии — еще нет трех лет) рассказала, что каждая из беременностей по-разному отражалась на ее душевном состоянии:
Когда Игорь появился на свет, через неделю я уже снималась в клипе, энергии у меня только прибавилось. Когда я родила Анечку, то долго отходила. У меня было странное состояние — упадок сил невероятный. А когда родила третьего ребенка, энергии было, будто мне 18 лет!
О творческих проектах звезды, отношениях с мужем и детьми читайте в полной версии интервью ЗДЕСЬ. Фото: Instagram @nadyameiher
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