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«Я вижу ориентир — почти как мама»: поклонники в восторге от идеальной фигуры старшей дочери Брежневой
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«Я вижу ориентир — почти как мама»: поклонники в восторге от идеальной фигуры старшей дочери Брежневой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Старшая дочь Веры Брежневой Соня решила отметить свой день рождения с друзьями в США и впервые отправилась туда без мамы. Девушка не только гуляла и фотографировалась с приятелями, но и купалась в море — она опубликовала несколько снимков в ретро-бикини.
Фолловеры осыпали Соню комплиментами: «Какая красавица», «Я знаю пароль, я вижу ориентир, почти как мама в этом клипе. Очень красивая девушка», «Модель Victoria’s Secret нервно курит в сторонке. Элегантность».
Напомним, Вера Брежнева впервые стала мамой в 19 лет, но не стала оформлять отношения с отцом Сони Виталием Войченко. Затем певица впервые вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана и родила младшую дочь Сару.
Фото: Instagram
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