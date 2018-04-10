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Юный волжанин вышел в полуфинал шоу «Ты супер!» с песней Игоря Талькова
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Юный волжанин вышел в полуфинал шоу «Ты супер!» с песней Игоря Талькова 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Юный житель города-спутника Волгограда Волжского в субботу, 7 апреля, стал одним из героев очередного выпуска шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ. Волжанин выбрал для своего выступления композицию Игоря Талькова «Летний дождь». В итоге члены жюри единогласно поддержали мальчика и пропустили в полуфинал.
О выступлении Виктора Борисова Юлианна Караулова в отборочном туре сказала, что оно было «переворачивающим». Не менее проникновенным оказалось оно и в этот раз.
Холодным зимним днем родители в состоянии алкогольного опьянения выкинули меня на улицу за то, что я не слушался. Они не хотели видеть меня, и выкинули из своей жизни.
Виктор Борисов_2018-04-10  Мальчику было в тот день всего два года. Витю нашли на улице прохожие и отвезли его с больницу. Позже он встретился со своей новой мамой.
— Она соединяет в себе все, что можно найти в этом мире, — говорит Витя. — Мама — это та, с кем можно поговорить. Мама — это вот все.
В первом туре Виктор Дробыш вышел на сцену, чтобы пожать Вите руку. Единственный, кто воздержался тогда от зеленой кнопки — Сергей Лазарев. Певец признался, что не знает как реагировать, когда на сцене дети исполняют песни Владимира Высоцкого. В первый раз Виктор Борисов исполнял «Балладу о борьбе». В этот раз волжанин вышел на сцену с трогательной композицией Игоря Талькова «Летний дождь».
— Все совпало. Все было. Голос прекрасный. Я тебе желаю удачи! — в этот раз сказал Сергей Лазарев.
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