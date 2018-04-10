Студия Disney «похоронила» Пиноккио

Компания Disney на своей странице в твиттере опубликовала мрачный пост с демотиватором, который не оценили поклонники мультфильмов студии, пишет The Hollywood Reporter

"Неважно, кто ты. Когда кто-то делает тебе комплимент, а ты мертв внутри", — говорилось в твите, проиллюстрированном лежащей в углу марионеткой анимационного Пиноккио.

Позже журналист издания Райан Паркер отметил, что взволновавший фанатов мультфильмов твит был удален.

Ранее сообщалось, что скончался озвучивший героев «Утиных историй» и «Винни-Пуха» актер Чак МакКанн.