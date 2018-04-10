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Студия Disney «похоронила» Пиноккио
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Студия Disney «похоронила» Пиноккио 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Компания Disney на своей странице в твиттере опубликовала мрачный пост с демотиватором, который не оценили поклонники мультфильмов студии, пишет The Hollywood Reporter.
"Неважно, кто ты. Когда кто-то делает тебе комплимент, а ты мертв внутри", — говорилось в твите, проиллюстрированном лежащей в углу марионеткой анимационного Пиноккио.
Позже журналист издания Райан Паркер отметил, что взволновавший фанатов мультфильмов твит был удален.
Ранее сообщалось, что скончался озвучивший героев «Утиных историй» и «Винни-Пуха» актер Чак МакКанн.
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