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Твиттер Disney напугал пользователей странным постом
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Твиттер Disney напугал пользователей странным постом 

Tlum.ru 49 минут назад
Фото: Tlum.ru
Вчера, 8 апреля, в официальном твиттере студии Disney появился странный, можно даже сказать зловещий пост. И хотя через 6 часов его удалили, осадочек, скажем так, остался.
Итак, посреди постов про магию, волшебство и дружбу вдруг появилась надпись. «Не имеет значения, кто ты». А под ней гифка с Пиноккио, которого фея превращает в живого мальчика. Но гифка обрезана так, что деревянный Пиноккио не оживает. Подпись на гифке гласит: «Когда кто-то хвалит тебя, но ты мертв внутри».
Пользователи Сети отреагировали на этот странный пост по-разному. Кто-то писал, что такое сообщение кажется им пугающим, кто-то, напротив, поразился неожиданному решению и предлагал повысить редактора соцсетей. Disney официальных комментариев по этому поводу не дал, так что, что именно они имели в виду, остается только гадать.
Надеемся, Disney оставит в стороне свой пессимистичный настрой и перестанет пугать детей мертвыми деревянными мальчиками. А то не по себе как-то.
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