Евгений Сидихин: «Быть отцом — это большое счастье»

Актер Евгений Сидихин давно полюбился поклонникам в ролях мужчин, рядом с которыми как минимум безопасно. Впрочем, есть роли, в которых Евгений не менее убедителен.

— Если я правильно понимаю, то «Каникулы президента» — первая комедия в вашей большой фильмографии. Какие ощущения от съемок?

— Я действительно впервые играл в комедии. Это было интересно, лихо. Мой герой — мифический генерал какой-то мифической организации, которая охраняет президента. В момент, когда президент исчезает, у генерала наступают тяжелые времена. Я себе представлял его как отважного человека, который готов ринуться и в огонь, и в воду.

— Если в комедии вы играли впервые, то роль бесстрашного человека для вас уже привычное дело. Значит ли это, что вы и в жизни ничего не боитесь?

— Каждый человек чего-то боится, у каждого формируются страхи, в зависимости от того, что с ним произошло. И у меня, конечно, есть страхи, и я скорее подумаю, прежде чем совершить какой-то необдуманный поступок. Хотя смотря что это за случай. В моей жизни происходили разные ситуации, и экстремальные, но не о каждой, знаете, хочется говорить.

— А курьезные ситуации на гастролях происходят?

— Конечно. Вот недавно в Омске подошли мужчина с маленькой девочкой. И он мне сказал: «Когда шел фильм „Русский транзит“, вы не представляете, она к вам все время тянула руки. Вот я ее привел». А я в тот момент был загримирован: военный, в исподнем белье. Девочка испугалась и стала прятаться за папу. Так и не узнала меня.

— Вы часто играете брутальных мужчин — защитников, охранников. Есть ли роль, которую вы бы хотели сыграть, но не доводилось?

— Есть, и я прикладываю к этому все усилия, чтобы сыграть ее в данный момент. Речь идет о театре. Мы репетируем пьесу Ромена Гари «Обещание на рассвете». Я еще пока не составил портрет своего персонажа, чтобы о нем говорить. А вообще я не отказываюсь от ролей только потому, что мне, например, хочется сыграть короля Лира. Правда, была в моей жизни ситуация, когда я отказался, но потом об этом жалел. Меня звал в картину Рязанов. Я до этого читал сценарий — мне что-то там не понравилось, скучно стало: вроде бы комедия, но мой герой какой-то странный человек. И когда Рязанов мне позвонил, он, видимо, попал под такое мое настроение, и я сказал, что занят. Потом, конечно, жалел. Это был фильм «Привет, дуралеи».

— Глядя на вас, создается впечатление, что вы глубоко положительный мужчина без недостатков и с массой достоинств. Что скажете по этому поводу?

— Я не могу сам сказать о том, какие у меня достоинства или недостатки, должны говорить мои близкие, я об этом даже не задумываюсь!..

— А как же классический недостаток творческих людей — опоздания?..

— Я ставлю будильник на семь утра, но просыпаюсь всегда сам без пятнадцати семь. Даже если лягу в пять утра. Не знаю, что это — груз ответственности или что-то еще, но я всегда так просыпаюсь на протяжении уже многих лет. Досадно, потому что эти минут пятнадцать я мог бы еще поспать. (Улыбается.)

— Вы — многодетный отец. Наверное, это непросто — воспитывать трех дочерей?

— Троих или пятерых — это не важно, но быть отцом — большое счастье. Они все — девочки разные. Родились под разными планетами: одна — летом, другая — зимой, третья — осенью. Можно сказать, они из разных галактик. Я испытываю огромное удовольствие, когда в театре вижу мою старшую дочь Полину. В то же время волнуюсь за нее. Младшая, Анфиса, ходит в танцевальную студию, она очень увлечена и все время нам показывает, чему научилась. Средняя, Аглая, раньше серьезно занималась баскетболом, но сейчас только для удовольствия. Ее внимание устремлено в сторону учебы. Я сам занимался спортом в детстве, и это замечательно, что и сейчас сохранились такие возможности. Когда Аглая ходила в баскетбольную секцию, мы не платили за занятия ничего, при этом были бесконечные поездки, соревнования. Мы, конечно, с женой переживали за нее, ездили, болели, когда была возможность. Я вспоминал тогда, как отец так же болел за меня в детстве.

— Сейчас спортивные увлечения присутствуют в вашей жизни?

— Я раньше плавал в бассейне, поддерживал форму таким образом. Но сейчас у меня есть домик за городом. И вот там, если поработаешь, получаешь такую нагрузку, что этого, мне кажется, вполне достаточно.

— Что-нибудь на приусадебном участке?

— Как раз этим я вообще не заморачиваюсь. Мне главное — содержать этот участок хотя бы в более-менее нормальном состоянии. Ведь это все непросто: надо приехать, покосить, а спина отваливается. Ну и потом, когда появлялось свободное время, я увлекся строительством и начал переделку в доме. Тоже интересно: и творчество, и в то же время нагрузка физическая. Но это все на уровне увлечения. Я считаю, что моя супруга делает это лучше. Она советует, и очень правильно.

— Вы удивительно разносторонний человек. Есть ли у вас еще какие-то таланты, о которых мы не знаем?

— Я как-то давно делал астрологическую картину — на каком-то компьютере мне ее высчитывали. И мне сказали: «Талантов у тебя, конечно, нет, но не расстраивайся: ты будешь хорошим отцом». (Улыбается.) Я был тогда еще ребенком, юношей, но запомнил это.