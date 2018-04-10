Американцы восхитились юной балериной из России

Пользователь под ником OhCleo опубликовал гифку с молодой девушкой, которая научилась выполнять сложнейшие балетные упражнения. Изображение появилось на имиджборде Reddit.

Посетители страницы поразились способностям юной балерины: балансируя на качающемся диске одной ногой, она поднимала вторую ногу высоко вверх. Все действие происходило в подъезде, что также произвело впечатление на пользователей имиджборда.

Зрители похвалили девочку за профессионализм, а некоторые и вовсе не поверили в происходящее. «Я падаю один или два раза в неделю, когда просто пытаюсь надеть штаны», — поделился своими неудачами пользователь. «Я бы не мог стоять на этом диске даже двумя ногами», — пожаловался другой. За несколько часов пост набрал почти 25 тысяч одобрений.

Публикация от Yana Cherepanova 🐵 (@yana_nka8) 7 Апр 2018 в 10:40 PDT

Внимательные комментаторы заметили, что интерьер помещения слишком напоминает российские подъезды. Это предположение подтвердили другие пользователи, которые оставили ссылку на профиль девушки в Instagram. Как выяснилось, балерину зовут Яна Черепанова: ей 13 лет, и живет она в Санкт-Петербурге. Судя по аккаунту, девочка учится в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.