Степан DonStepan Шульга: c StarLadder не было никаких конфликтов

Бывший исполнительный продюсер StarLadder Степан DonStepan Шульга в интервью Mid.tv рассказал о причинах своего ухода из компании.

«Я просто решил поискать что-то другое для себя самого. Это моё решение, не было никаких конфликтов и спорных ситуаций — просто мне захотелось пойти другим путём. Причину назовём: потолок карьеры, умноженный на кризис среднего возраста. Это решение далось непросто, оно зрело несколько месяцев», — сказал Степан.

Также DonStepan поделился своим мнением о перспективах карточной игры от Valve — Atrifact.

«Artifact, несомненно, будет успешен. Но нельзя говорить о чём-то до анонса, когда ты не понимаешь, чего ожидать и что будет. Решение, которое приняла Valve, — оно очень крутое и очень логичное. Ты продолжаешь радовать игроков, которые знакомы с твоей вселенной. Они понимают, что внутри, им не нужно рассказывать предысторию. Вселенная «Доты» огромна, и людей, которые любят эту вселенную, очень много. Они в любом случае скачают Artifact и посмотрят на неё. Не исключено, что у игры большое будущее. Но сказать, что она что-то заменит, прямо сейчас я не возьмусь», — заявил Степан Шульга.

4 февраля стало известно, что Степен Шульга покинул StarLadder. Он был продюсером и ведущим StarLadder с 2014 года. В 2017 году он также возглавил направление SLTV PUBG.