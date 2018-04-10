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Степан DonStepan Шульга: c StarLadder не было никаких конфликтов
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Степан DonStepan Шульга: c StarLadder не было никаких конфликтов 

Чемпионат.com 59 минут назад
Бывший исполнительный продюсер StarLadder Степан DonStepan Шульга в интервью Mid.tv рассказал о причинах своего ухода из компании.
«Я просто решил поискать что-то другое для себя самого. Это моё решение, не было никаких конфликтов и спорных ситуаций — просто мне захотелось пойти другим путём. Причину назовём: потолок карьеры, умноженный на кризис среднего возраста. Это решение далось непросто, оно зрело несколько месяцев», — сказал Степан.
Также DonStepan поделился своим мнением о перспективах карточной игры от Valve — Atrifact.
«Artifact, несомненно, будет успешен. Но нельзя говорить о чём-то до анонса, когда ты не понимаешь, чего ожидать и что будет. Решение, которое приняла Valve, — оно очень крутое и очень логичное. Ты продолжаешь радовать игроков, которые знакомы с твоей вселенной. Они понимают, что внутри, им не нужно рассказывать предысторию. Вселенная «Доты» огромна, и людей, которые любят эту вселенную, очень много. Они в любом случае скачают Artifact и посмотрят на неё. Не исключено, что у игры большое будущее. Но сказать, что она что-то заменит, прямо сейчас я не возьмусь», — заявил Степан Шульга.
4 февраля стало известно, что Степен Шульга покинул StarLadder. Он был продюсером и ведущим StarLadder с 2014 года. В 2017 году он также возглавил направление SLTV PUBG.
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