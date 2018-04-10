5 вещей, которые заставят тебя сидеть дома

Вот иногда сидишь у себя дома, а душа рвется наружу: хочется найти приключений на задницу, хотя понимаешь, что можно и дома посидеть — хуже не будет. Да вот только дома скучно, ничего толком нет, и даже если пригласишь друга или подругу, то скука будет прежней, разве что в два раза сильнее. Это, конечно, ужас, что ты не можешь себя развлечь, но мы все же прекрасно понимаем тебя. Если в квартире нет ничего увлекательного, то как можно в ней заняться чем-то интересным? В общем, вместо лишних слов расскажем тебе о нескольких крутых штуках, которые должны быть в доме у человека, который знает толк в развлечениях.

1. Бильярдный стол

Кто в здравом уме откажется от бильярдного стола? Разумеется, под такой стол нужно достойное по размеру помещение. Нельзя его ставить в маленькую комнату. Нет никакого удовольствия от игры, если ты бьешься кием о стенку: нужно пространство для удара. К тому же бильярд в домашней обстановке — это не спорт, а досуг. Логично предположить, что будут и друзья, и пиво, и пицца. Поэтому классический бильярдный стол лучше подходит для средних или больших квартир. Но если ты прям сильно хочешь погонять шары кием, то можешь взять мини-бильярд — в него можно играть прямо за обычным кухонным столом. Как играть в бильярд

2. Игровой автомат

Было время, когда каждый подросток мечтал оказаться в зале игровых автоматов, имея за спиной пакет из жетонов. А что сегодня? Сегодня игровые залы практически вымерли — остались только в крупных торговых центрах, да и то автоматы там представляют унылое зрелище. Нет той «ламповости», которая была в прошлом. Впрочем, ты вполне можешь возродить что-то подобное прямо у себя в квартире. Игровые автоматы занимают куда меньше места, чем бильярдный стол (не все разумеется, но многие), их легко купить (можно с рук, а можно поискать на AliExpress или в профильных магазинах), они прекрасно вписываются в интерьер гостиной. К тому же за ними круто проводить свободное время, но ты это и сам должен знать.

3. Домашняя сауна

Сауна — шикарное место для того, чтобы расслабиться, восстановить силы, отдохнуть или просто привести себя в порядок. Считается, что она не может быть доступна для тех из нас, кто вместо больших частных домов имеет самые обычные квартиры, а то и студии. Из-за этого заблуждения многим приходиться тратить деньги на стороне, чтобы просто посидеть в сауне. А ведь реальность такова, что даже в небольшую квартиру можно установить вполне себе годную домашнюю классическую или комбинированную сауну (лишь бы было место и розетка рядом), а в нашем случае —инфракрасную. В качестве производителя мы советуем фирму «Saunalux». Их сауны шикарно выглядят и качественно сделаны (из красного канадского дерева, между прочим, а это топовый материал для саун — мы не обманываем). Сауны от «Saunalux» можно уставить как отдельной конструкцией в неподготовленное помещение (прямо в комнату), так и в помещение, изначально рассчитанное под сауну. Где купить сауну

3. Аппарат для попкорна

Какой в нем смысл, если можно спокойно делать попкорн в микроволновке, купив все необходимое в первом попавшемся супермаркете? Смысл есть, и этот смысл — киношная атмосфера, которую нельзя передать даже через самую крутую микроволновку и через самый крутой приготовленный в ней попкорн. Просто представь себе ситуацию, когда приглашаешь девушку домой посмотреть фильм, предлагаешь ей попробовать попкорн и, черт возьми, включаешь аппарат для его приготовления, насыпая по итогу в красивый стакан воздушную кукурузу, которая ей точно понравится. Даже и для одиночного пользования машина для попкорна — отличное приобретение.

5. Проектор

Мы тут уже упомянули кинотеатры, но какой же это будет кинотеатр без проектора. Его, кстати говоря, можно использовать не только для показа фильмов, но и для необычного способа осветить помещение. Допустим, ставишь подборку клипов, выводишь на стену, выключаешь главное освещение и наслаждаешься интимной обстановкой света проектора. Вообще проектор — отличная вещь, которая мало того что полезна в быту, так еще и спокойно может окупить себя. Можешь сдавать проектор в аренду на какие-нибудь лекции, если вдруг упадешь на социальное дно и денег у тебя не будет, или можешь сам его использовать для презентаций на работе. Но, конечно, сами мы хотим проектор, чисто чтобы смотреть кино по субботам. Посмотреть подборку фильмов