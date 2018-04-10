Игорь Саруханов поддержал участницу проекта «Ты супер!»

Сатеник из города Гюмри поет с семи лет, исполняет как народные, так и классические произведения. Для выступления в четвертьфинале она выбрала песню Игоря Саруханова «Скрипка-лиса».

Автор композиции решил поддержать участницу и спеть с ней дуэтом. После выступления он отметил, что поразился смелости 14-летней конкурсантки.

"Скрипка-лиса" — самое сложное произведение в моем репертуаре, но ты прекрасно справилась с этой песней. Меня приятно удивило, что тебя совсем не смутил мой приход, и ты смогла спеть со мной без репетиции. Если бы мне в твоем возрасте пришлось выступить, скажем, с Юрием Михайловичем Антоновым , я бы, наверное, испугался", — сказал Саруханов.

Выпуск проекта «Ты супер!» покажут на телеканале НТВ 14 апреля в 20:00.