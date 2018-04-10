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Игорь Саруханов поддержал участницу проекта «Ты супер!»
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Игорь Саруханов поддержал участницу проекта «Ты супер!» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Певец и композитор Игорь Саруханов посетил четвертьфинал конкурса «Ты супер!», чтобы поддержать участницу из Армении Сатеник Геворгян.
Сатеник из города Гюмри поет с семи лет, исполняет как народные, так и классические произведения. Для выступления в четвертьфинале она выбрала песню Игоря Саруханова «Скрипка-лиса».
Автор композиции решил поддержать участницу и спеть с ней дуэтом. После выступления он отметил, что поразился смелости 14-летней конкурсантки.
"Скрипка-лиса" — самое сложное произведение в моем репертуаре, но ты прекрасно справилась с этой песней. Меня приятно удивило, что тебя совсем не смутил мой приход, и ты смогла спеть со мной без репетиции. Если бы мне в твоем возрасте пришлось выступить, скажем, с Юрием Михайловичем Антоновым, я бы, наверное, испугался", — сказал Саруханов.
Выпуск проекта «Ты супер!» покажут на телеканале НТВ 14 апреля в 20:00.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
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