Как я работаю судоводителем на теплоходе

Выбор профессии часто определяет случайность — увиденный в детстве фильм, проваленный экзамен или судьба любимого человека, как в истории с девушкой, которая ушла в армию вслед за своим парнем. Иногда — это место, в котором ты родилась. Мы поговорили с 28-летней Александрой Хохловой , которая трудится судоводителем на теплоходе в Астрахани, о том, как она справляется с тяжелой работой на воде и стереотипами окружающих.

Как тебе пришла в голову идея стать судоводителем? Идея пойти учится на судоводителя пришла спонтанно, в городе, где я родилась и жила, находится речное училище, куда я и пошла. Может, это был юношеский максимализм, может, — вызов обществу, сейчас, спустя 11 лет, я и сама не могу сформулировать ответ на этот вопрос. Училась я в Великом Устюге, в Великоустюгском речном училище им. З. А. Шашкова. Сейчас оно носит другое название и является филиалом Санкт-Петербургского института. Специальность называется «Судовождение на внутренних водных путях и прибрежном плавании». Были ли проблемы с трудоустройством или тебя легко взяли?

Работа на флоте не для женских нежных рук.

Проблемы с трудоустройством были и во время прохождения практики, и когда приехала в Архангельск после окончания учебы устраиваться на работу. Любой капитан, набирая свой экипаж, между сильным молодым парнем и молодой хрупкой девушкой выберет всегда мужчину, так как работа на флоте не для женских нежных рук. Как физически, так и морально. Как проходит твой рабочий день?

Мой рабочий день начинается с предрейсового медосмотра. Потом я получаю у диспетчера информацию о работе на этот день и иду на судно. Моя основная обязанность — управлять судном на своей вахте. У нас на судне 3 комсостава: капитан, механик, я — сменный капитан, 3 моториста-рулевых, 3 матроса-кассира. На вахте находится 3 человека: судоводитель — на моей смене это я, моторист-рулевой, который швартует судно к причалу, следит за работой двигателей, обеспечивает безопасную посадку и высадку пассажиров, и матрос-кассир, обилечивающий пассажиров. Как семья и друзья относятся к твоей работе?

Родители, наверное, гордятся, я не знаю, никогда не спрашивала.

Все мои друзья, знакомые и родные положительно относятся к выбору моей профессии. Моя семья никак не связана с флотом, судоходством и работой в порту, живут в другом городе, у них более приземленные специальности. Друзья уже привыкли, муж тоже абсолютно адекватно относится, скорее всего, потому что сам капитан. Он работает на другом судне и в другой судоходной организации. С какими трудностями ты сталкивалась на работе?

Сложно мне давались знания по механике. Помогла только зубрежка.

В работе трудности на каждом шагу, начиная от проблем с трудоустройством и заканчивая формой мужских размеров, которую нам выдают. Пассажиры не всегда адекватно реагируют. Бывают и погодные условия подводят, то шторм, то туман, но тут тяжело будет всем — независимо от пола. Бывали и разногласия в коллективе, недоверие со стороны мужчин коллег. Они и сейчас отпускают подобные шуточки внутри экипажа, но если кто-то негативно выскажется в мой адрес вживую или в интернете, никогда не оставляют это без внимания, всегда заступаются. Самое сложное для меня — это, наверное, подходить — отходить от причала. Здесь нужно учитывать погодные условия, течение, ветер, плюс контролировать работу двигателя. Хорошо, что ребята-мотористы всегда приходят на выручку. Они, как настоящие джентльмены, не заставят меня пачкаться в мазуте. Я смотрела видео про тебя, где один из пассажиров теплохода говорит о том, что это «не женская работа», «она должна пироги печь» и тому подобное. Что бы ты могла ответить таким людям и часто ли сталкиваешься с подобным мнением?

К недоверию со стороны мужчин я отношусь очень спокойно.

Говорить и сотрясать воздух можно сколько угодно. Если какие-то зеваки говорят, что я делаю что-то не так, отвечаю просто: не нравится, как я работаю, — сами сначала отучитесь, пройдите стажировку, дипломируйтесь, научитесь управлять судном и сделайте это лучше меня. А если кто-то говорит, что своей жене кроме борща ничего бы не доверил, то этому человеку просто не повезло с женой. Разумеется, когда опытные коллеги укажут на мои ошибки, то с благодарностью выслушаю, приму это как помощь и совет. О чем ты мечтаешь? Мечты у меня более просты, чем выбор профессии, — хочу, чтобы были здоровы и живы родные, близкие, хочу крепкую семью, чтобы детский смех звучал в доме, хочу уюта и благополучия! Хоть это никак не переплетается с карьерой, но это самое главное в жизни. Когда у тебя надёжный тыл за спиной, то всё в жизни удаётся и получается. Чем увлекаешься в свободное время?

Каких-то увлечений особых нет. В свободное время стараюсь создать дома уют, люблю готовить, иногда чем-то творческим занимаюсь, могу порисовать. Однажды нарисовала теплоход своего мужа. Я всегда стараюсь себя чем-то занять, но увлечения мои не постоянны, сегодня — одно, завтра — другое. Как считаешь, правильно ли делить профессии на «мужские» и «женские» или в работе не должно быть ограничений? Вообще профессии можно делить на мужские и женские, но в каждом правиле есть исключения. Есть отличные мужчины-мастера маникюра, парикмахеры, а есть и женщины, которые неплохо справляются с мужскими профессиями. Тут главное — желание человека, чтобы он любил всей душой своё дело. Помимо любви он должен обладать профессионализмом, ещё большим, чем коллеги противоположного пола, ведь если ты допускаешь малейшую оплошность, тебя каждый начинает тыкать носом и говорить, что ты занимаешь чужое место, а вот мужчина/женщина с этой работой бы справились лучше! Много ли женщин в твоей профессии?

С женщинами судоводителями я не встречалась, но знаю, что их немало, на морских судах есть даже женщины — капитаны. Ты довольно хрупкая и стройная, как держишь себя в форме? Моя фигура не идеальна, ведь у меня нет возможности питаться строго в определенный период, иногда приходится ограничиваться только перекусами. Когда понимаешь, что уже предел, нужно срочно худеть, приходится обращаться к спорту, давать себе дикие нагрузки. Признаюсь честно, на долго меня не хватает. Что для тебя значит «сильная женщина»? Считаешь ли себя такой?

Я не могу себя назвать сильной женщиной, я обычная.

Я даже не могу составить внешний образ сильной женщины, ведь с виду она может выглядеть уверенно, а в душе оказаться очень ранимой. Женщины априори не должны быть сильными, если рядом с ними мужчины.