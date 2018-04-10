Элизабет Херли раскритиковали за чересчур откровенный наряд

На вопрос журналистов о том, что за таинственный незнакомец делает ее полуобнаженные снимки на пляже, Элизабет Херли не задумываясь ответила: «Мой 15-летний сын». Такое признание немало смутило поклонников актрисы, но ей этого как будто бы показалось мало: на недавнем дне рождения Дэмиана, которому теперь уже исполнилось 16, Лиз дала фанатам новый повод для обсуждений.

Кажется, с выбором наряда для праздничной вечеринки 52-летняя актриса немного погорячилась, хоть и выглядела в итоге сексапильнее некуда. «С днем рождения, мой маленький принц! Ты свет моей жизни последние 16 лет», — подписала снимок Элизабет. Но стоило Херли поделиться фотографией в своем Instagram, как на нее тут же обрушился шквал критики и непонимания со стороны подписчиков.

«Надеть ЭТО на 16-летие сына? Серьезно? Ты что, ищешь среди его ровесников нового мужа?»

«Я бы даже на красной дорожке постеснялась такое носить…»

«Мы в курсе, что у тебя есть грудь, необязательно демонстрировать ее так агрессивно! Каково Дэмиану вообще стоять с тобой рядом?»

Правда, как раз-таки Дэмиана (да и Элизабет) вряд ли что-то смущает в ситуации. Как известно, у актрисы с сыном очень близкие отношения с самого раннего возраста: они больше похожи на закадычных друзей. Что же до глубоких декольте, тут Лиз не застыдишь: во-первых, она целиком и полностью за бодипозитив (а это означает не только пышные формы, но и право выглядеть так, как человеку самому хочется), а во-вторых, собственная линия купальников просто обязывает Элизабет выглядеть отлично, и уж это ей удается. «Я не схожу с ума. Это просто бизнес», — прокомментировала сама актриса.

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