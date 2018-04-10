Как знакомиться, если ты находишься в чужой стране

Знакомство за рубежом — задача не из простых, ведь даже у себя в родном городе многие парни знакомиться не умеют, совершают одни и те же ошибки, делают глупости, когда дело доходит до взаимоотношений с противоположным полом. А тут заграница — большой простор для неудач, особенно если не знаешь языка.

Но вместо обычных советов о том, как ты должен вести себя на свиданиях или дружеских встречах, мы решили рассказать о полезном инструменте, который называется RusDate. Да, это сервис, который дарит тебе огромный простор для знакомств, но он разительно отличается от всего того, что ты видел прежде. Он сконцентрирован на русской диаспоре в других странах. Заметим, что русская диаспора — одна из самых многочисленных в мире. В общей сложности это 30 миллионов человек по всему миру — наверняка среди этих миллионов ты найдешь человека, с которым захочешь провести время. Но а если живешь в России, то RusDate и тут тебе поможет, но мы все же о загранице.

RusDate: в чем суть

Сайт RusDate не конкурирует с Badoo и Tinder. Он решает совершенно иные задачи, потому что сосредоточен на диаспоре, как мы говорили выше. То есть если ты сейчас находишься в США и тебе надо найти человека, с которым можно пообщаться по-русски, то верный выбор — это RusDate. Если находишься в Израиле, то, опять же, твой выбор — RusDate, а не что-либо другое. С помощью этого сервиса можно найти человека, который общается именно на русском. Прости за повторение одного и того же, но просто в этом есть смысл: сервис сконцентрирован на этом.

Знакомства в других странах

Знакомства в Израиле

Знакомства в Канаде

Знакомства в Германии

Знакомства в США RusDate: в чем преимущества

Есть у сервиса и очевидные преимущества, среди которых опциональная «верификация» анкет. Чтобы заслужить крутой бейджик верификации, надо подтвердить почту, социальную сеть, фото и телефон. Такие пользователи получают приоритет на сайте, и это гарантирует то, что ты знакомишься с реальным человеком: то, что в профиле — то и есть на самом деле. Отдельно стоит сказать о том, что RusDate исключает мешанину из иноязычных людей. Американская версия сайта, как и израильская или немецкая, будет содержать профили только тех людей, которые знают русский язык — это очень удобно в плане поиска человека, который будет мыслить и говорить на родном для тебя языке.

Вообще поиск людей очень удобно сделан. Можно вбивать разные значения, которые важны для тебя. Например, если ты хочешь, чтобы девушка имела высшее образование, то можно спокойно внести этот параметр при поиске подруги. Конечно же, можно сделать «отбор» и по другим параметрам (их много): возраст, год иммиграции, знание языков, цель знакомства, отсутствие детей.

RusDate: приложение

Конечно же, проще всего пользоваться сервисом с помощью приложения: есть знакомства для iOS и знакомства для Android. Приложение даст тебе возможность искать людей по геолокации, причем радиус поиска ты можешь устанавливать сам. Фильтровать пользователей можно по разным параметрам (описывали выше) — рекомендуем делать это по «активности» и фотографиям. Так получится быстрее всего найти кого-нибудь подходящего. Есть вообще отдельная фишка в виде «быстрых знакомств по фото», которая выражается в игре «Симпатии». Начнешь пользоваться приложением — поймешь, как все это работает. Если есть профиль в социальной сети, то можешь очень быстро зарегистрироваться: пару кликов, и готово.

RusDate подумал также о клабберах и разработал специальный режим знакомств в клубах. Работает следующим образом: заходишь, например, в клуб, выбираешь подходящий радиус поиска, параметры пользователя и видишь, что в клубе находится девушка, которая полностью тебе подходит. Вы обмениваетесь друг с другом «симпатиями», и уже в следующую секунду можешь с ней знакомиться вживую без боязни того, что тебя пошлют куда подальше. Очень удобно.

Кстати, выстраивать параметры для знакомств ты можешь не только при поиске, но и у себя в профиле: просто укажи, кто тебе нужен, и при определенных условиях (надо проставить ряд значений в профиле — это просто) девушки вне твоего интереса писать тебе не смогут. То есть будешь экономить массу времени на поиске.