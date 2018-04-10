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Найден старейший мужчина Земли
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Найден старейший мужчина Земли 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Самым старым мужчиной на планете из ныне живущих был признан 112-летний японец Масадзо Нонака (Masazo Nonaka). Об этом сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.
Житель острова Хоккайдо родился 25 июля 1905 года. У него есть семь братьев и одна сестра, живущие неподалеку от него, а также пятеро детей. Мужчина уже давно вышел на пенсию и коротает время, смотря телевизор, читая газеты и наслаждаясь сладостями. Также Нонака любит проводить время с семьей.
До Нонаки обладателем титула самого старого мужчины в мире был 113-летний Франциско Нуньес Оливейра (Francisco Núñez Olivera) из испанской деревни Бьенвенида. Он скончался 29 января 2018 года.
Самым старым жителем планеты за всю историю существования Книги рекордов Гиннесса считается француз Жан Луиз Кальман, доживший до 122 лет и 164 дней.
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