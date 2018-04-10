Татьяна Буланова: Если напала хандра — посмотрите хороший фильм

Песни «Не плачь», «Ясный мой свет», «Колыбельная», «Мой сон», «Нежность» знают наизусть миллионы поклонников Татьяны Булановой . В 90-х годах незабываемый голос певицы звучал отовсюду. Удивительно, но звездной болезнью Буланова так и не заразилась, осталась открытым и дружелюбным человеком, всегда готовым к разговору без купюр.

— Татьяна, вы давно живете на два города. Какие ваши любимые места для прогулок в Москве и Петербурге?

— В Петербурге, наверное, все, что связано с Невой, водой. Это Кутузовская, Дворцовая набережные, откуда прекрасные виды на Петропавловскую крепость или разводные мосты. Едешь, любуешься, пока солнце не сядет. Следишь за невероятными закатами. Впрочем, и позже, когда стемнеет эти места выглядят сказочно, так как красиво подсвечены. В Москве мне нравится Новый Арбат, когда я там нахожусь у меня почему-то сердце ликует. Сама не знаю, почему.

— А вы пользуетесь метрополитеном?

— Метро я не очень люблю, мне не нравится ощущение замкнутости. Мне комфортно ехать и смотреть в окно, видеть пространство. Особенно ужасна столичная подземка, в Петербурге поменьше людей. А в Москве как поток машин, так и поток людей. Но когда пробки, длительная дорога, метро самый удобный и быстрый транспорт. У меня в телефоне даже закачено приложение метро, если мне нужно быстро добраться от одной станции метро до другой, я использую эту возможность.

— Вас часто узнают?

— Нет. Я не Филипп Киркоров , я невысокого роста, в темных очках. Да, если честно, пассажиры заняты своими делами и редко рассматривают окружающих. Если только начну говорить, по голосу меня сразу узнают. Но лет 15 назад я спустилась в метро в концертном платье, как сейчас помню это было 26 декабря. У нас было четыре выступления в разных точках. После третьего я не переодеваясь села в машину, мы поехали и встали в огромную пробку на Ленинском проспекте. Коллапс! Тут нас спасло метро, я спрятала под пуховик свое длинное сверкающее платье, надела капюшон и мы рванули. Успели впритык! Спасибо метро, не опоздали.

— Вам часто дарят букеты, а какие цветы вы любите?

— Ландыши, мимозы, а из садовых белые розы. Мне однажды подарили огромный букет, где этих роз было больше пятидесяти. Нежные, ароматные бутоны невероятной красоты, я поняла, что они мне нравятся.

— А какое у вас любимое блюдо?

— К еде я не прихотлива, мне легче сказать, что мне не нравится. Я не люблю креветки, авокадо и как выяснилось трюфели. Мне не нравится их вкус. В креветках, кстати, содержится много вредного холестерина, а грибы имеют особенный, неприятный для меня привкус

— Вы всегда выглядите спокойной, неужели у вас не бывает депрессии. Или у вас есть секрет, как с ней бороться. Поделитесь?

— Для меня прошедший год был очень трагическим, из жизни ушел самый мой близкий человек — мама. Я очень тяжело переживала и до сих пор переживаю. Но у меня есть способ, который помогает мне бороться с депрессивным настроением. Мне с детства говорили: «Подойди к зеркалу, улыбнись». Раньше я к этому скептически относилась, но оказалось, что это работает! Нужно программу, что все будет хорошо, с утра настраивать. Я поняла, как настроишься, так все и произойдет. Если напала хандра — нельзя замыкаться в себе. Лучше посмотрите хороший фильм, поплачьтесь близкой подруге, выпейте в конце концов бокал вина в хорошей компании. Сделайте то, что доставляет вам удовольствие, это может быть покупка новой помады, прогулка в парке. А можно просто переждать, когда психологические волны пройдут и все встанет на свои места.

— Ваша мама хорошо играла на гитаре, это она вас научила аккомпанировать себе на гитаре?

— Нет, как играть на этом музыкальном инструменте мне показал мой старший брат. Но мама с детства приобщала меня к искусству, театру, кино. Когда она ушла я поняла, что на 80% работала для своей мамы. Ее мечта, чтобы я стала артисткой, сбылась. Она с удовольствием смотрела телепрограммы с моим участием, была моим первым слушателем, главным зрителем и справедливым судьей. Мама безумно меня любила, как и я ее, но всегда говорила правду. Могла позвонить и сказать: «Таня, какой ужас, в чем ты одета! Кошмар вообще!». С ее стороны не было безоговорочного обожания, что это моя доченька, значит, все гениально. Если она говорила хорошо, то это действительно ей нравилось.

— Ваша мама была строгой, а как вы относитесь к действиям своих детей?

— У меня от мамы по наследству перешло объективное отношение к детям. Я их не ругаю, убеждаю, что всегда есть шанс все исправить, потому что ошибаются все. У меня дети знают, если я похвалила, значит мне реально понравилось. Я в принципе не люблю неправду. Но мои дети все сами прекрасно понимают, у них нет самолюбования. Я помню, Саше было лет восемь, когда он записывал свою первую песню, у него не очень получилось. Результат работы ему не понравился: «Отстой!». Он не говорил, что он самый лучший и музыкальный, не любовался собой. Сейчас ему 25 лет, он работает баристой.

— То есть не пошел по вашим стопам. Вашему младшему сыну Никите 11 лет, он поет?

— Никита очень музыкальный и артистичный, но я против детских студий. Когда малыш занимается для себя, это прекрасно, но когда все это идет на поток, становится не по себе. Я понимаю, всем родителям хочется видеть своего ребенка успешным, но когда мамы и папы отдают детей в вокальные, театральные, модельные кружки, они не хотят им счастья, они хотят сделать из сына или дочки звезду. И если все делается ради такой цели — кошмар! Это настолько калечит и ломает детскую психику. Но самое ужасное, что нет никакой гарантии, что гениальный ребенок станет гениальным взрослым. Такое ощущение, что в детстве маленький артист получает аплодисменты, зрительскую любовь и так далее, а потом Бог говорит: «Ты все отработал, дальше можешь жить спокойно!» Ситуация откладывает негативный, болезненный отпечаток в юной душе. И это опасно!

— То есть судить шоу «Голос. Дети» вы бы отказались?

— Я могу ошибаться, но мне кажется, что программа льет воду на мельницу некоторых судей, которые там участвуют. Много ли вы помните фамилий этих талантливых детей? Есть кого взяли под опеку и раскручивают, остальные же канули в лету. Но наставников мы все знаем. Пелагея очень талантливая артистка, но сможете ли вы спеть хоть пять ее песен? Не народных, а ее авторских? Я, если честно, вообще смотреть не могу, когда дети льют слезы, страдают. Я бы запретила такие детские шоу. А взрослые шоу замечательно, туда люди идут осознанно.

— В вашей копилке более 20 студийных альбомов. Но в последнее время вы редко балуете поклонников новинками.

— Да, у нас был перерыв почти в 11 лет, когда мы не выпускали новых композиций. Но это не значит, что мы не работаем. Только что мы записали одну красивую песню Игоря Азарова , сейчас готовим к записи еще одну композицию, занимаемся аранжировкой. Не так давно у нас вышел альбом «Это я», в который вошли никогда неизданные песни. Причем, не все поместились, потому что их набралось прилично. Мы никогда не почивали на лаврах. У меня такое ощущение, когда ты не пишешь ничего нового, тебя словно и нет. Пока ты работаешь, пишешь, находишься в активном творческом тонусе, ты живешь

СПРАВКА

Будущая певица родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Ее отец Иван Петрович служил минёром-торпедистом, был командиром ракетной боевой части, а затем заместителем начальника факультета вооружения. Мать Нина Павловна работала фотографом, хорошо играла на гитаре и пела. Брат Валентин старше Татьяны на 12 лет, пошел про стопам отца и служил военным-подводником.

В 1992 году артистка вышла замуж за звукорежиссёра и продюсера группы «Летний сад» Николая Тагрина и прожила с ним 13 лет. В браке родился сын Александр.

Вторым мужем звезды стал футболист и тренер Владислав Радимов , у супругов родился сын Никита.

Прожив 11 лет, Владислав и Татьяна расстались.