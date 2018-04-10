Друг восьмиклассницы из Сухого Лога, которая покончила с собой: «Я пытался её реанимировать»

Друг школьницы из Сухого Лога, которая покончила с собой, рассказал, что обнаружил её у себя в комнате и пытался спасти. Это произошло в воскресенье, 15-летняя Лена (имена героев изменены. — Прим. ред.) была в гостях у своего друга Лёши.

— Она пришла ко мне в гости, и мы собирались идти в город. Пока я был в душе, она посмотрела сообщения у меня в телефоне и увидела переписку с общими знакомыми девочками. И предъявила мне это. В ответ я ей сказал, что я от неё ничего не скрываю и там ничего серьёзного нет, я её успокоил, сказал, что это просто знакомые и что кроме неё у меня никого не может быть. Мы пошли поели. Потом ко мне пришёл друг, я пошёл к нему на улицу. Меня не было минут 15–17.

По его словам, в это время в доме были его родители — мама на первом этаже, папа в гараже, а Лена была в комнате Лёши на втором этаже.

— Когда я зашёл в комнату, то увидел её, я сначала не поверил и был шокирован. Говорю ей: «Лена, ты что прикалываешься? Ты что, грим где-то взяла?» Потом я начал реанимировать, — рассказал Лёша. — У неё началась рвотная реакция, я скорее позвонил в службу 112, они минуты через 3 приехали, но они уже сказали, что нет сердцебиения. Потом приехала полиция, её мама, уже потом похоронная служба.

Лёша и Лена встречались два года и, по словам молодого человека, у них, как и у всех влюблённых пар, были разногласия, но это было не всерьёз. По словам Лёши, обиды длились недолго.

— Иногда она меня ревновала, иногда я её, но мы быстро успокаивались. Я ей говорил, что ничего серьёзного нет, кроме неё у меня никого не может быть. Накануне всё хорошо было, после продажи машины мы решили приодеться и поехали в Екатеринбург. Мы посмотрели город, день погуляли там, и у нас всё было хорошо. Я не знаю, может, она хотела надо мной подшутить, потому что знала, что в тот день скоро приду и могу спасти её, либо я не знаю, что у неё в голове было. Я, видимо, не воспринял её угрозы всерьёз, а она решила доказать, что может такое быть. Если бы была возможность, я бы всё изменил. Я до сих пор не могу поверить в это и очень соболезную всем родным, близким и знакомым. Я не верил, что она способна на такой поступок, потому что она была очень ярким и светлым человеком.