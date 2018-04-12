Женщины в мужской профессии: россиянки в космосе

Женщинам испокон веков приходилось доказывать свое право на равенство с мужчинами — сначала отстаивать свои права на образование, далее на право голоса, а потом и на космос. За всю историю космических путешествий, которая насчитывает уже не один десяток лет, на орбите побывало не так уж много женщин.

Не секрет, что после того как состоялся первый полет человека в космос, каждый второй мальчишка мечтал стать космонавтом.

Но успехов в осуществлении своей мечты удавалось добиться далеко не многим. Что уж говорить о девушках, которые грезят полетами к звездам не меньше, чем мужчины, ведь добиваться своей цели им в разы сложнее.

Несмотря на то, что 21 век давно вступил в свои права, а женщина наконец-то смогла отстоять себе комфортное существование наравне с мужчиной, однако по-прежнему существует ряд профессий, которые принято считать исключительно мужскими. И космонавтика в том числе.

Удивительная вещь — статистика. Ведь именно она больно кусается фактами, говорящими, что из более 550 человек, побывавших на орбите, лишь 60 — женщины, 4 из которых наши соотечественницы. Давайте познакомимся с ними немного ближе.

Валентина Терешкова

Советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, совершившая полет в далеком 1963 году, в том же году удостоена звания Герой Советского Союза. Лётчик-космонавт СССР № 6 (позывной — «Чайка»), 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку!

К сожалению, в целом успешный полет прошел не идеально гладко. Но то, что с легкостью простили бы мужчине — для женщины было недопустимо. «Чтобы духу бабьего здесь не было!», — твердо заявил Сергей Павлович Королев и женщин не пускали в космос почти 20 лет.

Светлана Савицкая

Советский космонавт, лётчик-испытатель, педагог. Вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Единственная женщина, которой было дважды присуждено звание Героя Советского Союза.

Лётчик-космонавт СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Кандидат технических наук. Светлана совершила свой первый полет к космической станции «Салют-7» в 1982 году, а уже в 1984 году стала первой женщиной, которой посчастливилось дважды побывать на орбите!

До начала своей космической карьеры Светлана летала на реактивных самолетах, где установила несколько рекордов на Миг-25. После ухода из космонавтики, Савицкая работала в Московском авиационном институте , а затем стала депутатом.

Елена Кондакова

В 1995 году удостоена звания Герой России, Лётчик-космонавт Российской Федерации. Стала первой женщиной-космонавтом постсоветской России. Она же стала первой женщиной, которая летала на двух разных типах космических кораблей — «Союзе» (1994-1995) и Спейс Шаттле (1997). C 1989 по 1999 год Елена работала в составе отряда космонавтов НПО «Энергия». Но 30 декабря 1999 года уволилась в связи с избранием в Государственную Думу . Муж Кондаковой, Рюмин Валерий Викторович, тоже космонавт и один из руководителей ракетно-космической корпорации «Энергия» . 27 марта 2012 года Елена Владимировна была назначена торговым представителем РФ в Швейцарии.

Елена Серова

Российский космонавт, испытатель отряда центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина . В 2016 году удостоена звания Герой России, лётчик-космонавт РФ. В 2014 году стала первой россиянкой на МКС. 7 февраля 2014 года на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в составе группы космонавтов Советского Союза и России во главе с Сергеем Крикалёвым подняла флаг Российской Федерации.

В конце марта того же года на Байконуре на заседании Государственной комиссии утверждена в качестве бортинженера-1 дублирующего экипажа Союз ТМА-12М. 26 сентября 2014 года стартовала в качестве бортинженера-1 пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М».

В тот же день, через 5 часов 46 минут после старта и успешной состыковки корабля с МКС, вошла в состав 41-й и 42-й основных экспедиций в качестве бортинженера, став четвёртой женщиной-россиянкой (с учётом СССР), после семнадцатилетнего перерыва побывавшей в космосе, и первой из них — на МКС. В 2016 приказом начальника ЦПК освобождена от должности инструктора-космонавта-испытателя 2-го класса и уволена из ЦПК в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ.