Вопросы, которые ты должен задавать себе на каждом этапе своей карьеры

Изо дня в день ты прилагаешь множество усилий для того, чтобы построить успешную карьеру. Много труда, много вложенных сил; ты совершенствуешь свои навыки. Но не бывало ли у тебя такого чувства, будто ты не понимал, для чего все это нужно? Карьерный рост вроде бы возможен, но к чему приведет повышение, станешь ли ты от этого счастливее? Сомнения обуревают каждого из нас, а все по той одной причине: многие из нас не знают, куда движутся. Иногда необходимо сесть и подумать о том, для чего ты работаешь и вкладываешь столько сил и энергии в свою карьеру. А чтобы понять это, необходимо задать самому себе несколько правильных вопросов, ответив на которые ты поймешь, к чему стоит стремиться и в каком направлении двигаться дальше.

1. Начальный уровень

«В чем я буду хорош?» Возможно, это важнейший вопрос, на который ты должен ответить перед тем, как пойдешь устраиваться на работу. Как известно, человек преуспеет лишь в той деятельности, которую он любит, к которой у него лежит душа. Когда ты занимаешься любимым делом, вкладываешь в него все силы, то перспективы роста практически бесконечны, ведь ты сам будешь заинтересован в собственном развитии. Найди такую работу, которая приносила бы тебе удовольствие, и в этом случае ты станешь профессионалом в своем деле.

«Какие навыки мне необходимы?» После того, как ты определился с местом, где ты хочешь работать, подумай о том, какие навыки тебе необходимы. Возможно, придется подтянуть свой уровень, получить дополнительное образование или улучшить уже имеющиеся знания. Помни о том, что нет ничего невозможного, и если ты задашься целью, то, приложив усилия, сможешь получить все необходимые знания. «Как я могу представить себя в лучшем свете?» При трудоустройстве на престижную работу этот вопрос мучает абсолютно каждого. И чем раньше ты начнешь искать ответы, тем лучше. Если ты ранее уже где-то работал, то попроси у бывшего работодателя рекомендательное письмо. Собери все грамоты, дипломы о дополнительных курсах, которые ты прошел. Представь себя в лучшем свете, чтобы получить эту работу.

«Какой жизнью я хочу жить?» Вполне нормально, если ты видишь работу лишь источником достижения своих целей, а не считаешь ее какой-то страстью. Возможно, ты выбрал именно это место для того, чтобы реализовать свой потенциал, заработать деньги и жить той жизнью, о которой мечтал. Главное, признайся себе в этом, чтобы в дальнейшем развиваться в нужном направлении в соответствии со своими идеалами. 3 причины, по которым ты не можешь построить карьеру

2. Средний уровень

«Что меня вдохновляет, а что опустошает?» После того, как ты немного поработаешь, у тебя сложится понимание, какая работа тебе нравится и вдохновляет трудиться, а какие задачи опустошают и высасывают всю энергию. Возможно, ты отличный продажник, но бумажная волокита для тебя невыносима. Или же, наоборот, ты с легкостью переработаешь кипу бумаг, но общение с людьми забирает все силы. В дальнейшем постарайся заниматься именно тем, что тебя вдохновляет и дает заряд бодрости и энергии. «Я хочу остаться и работать именно здесь?» Ты уже некоторое время проработал в этой компании, ознакомился со своими служебными обязанностями и имеешь представление о том, что ждет в будущем. Если работа не забирает все силы и вдохновляет, есть перспективы карьерного роста, то это неплохое место для того, чтобы оставаться на нем. Если же на рабочем месте приходится оставлять все силы, энергию и радость, а перспективы даже не видны на горизонте, то займись поиском новой работы. Нет никакого смысла сидеть там, где продвижение по карьерной лестнице невозможно, а зарплата оставляет желать лучшего.

«Я делаю что-то действительно важное?» У тебя остается время после работы на действительно важные вещи, семью, друзей, хобби? Или сама работа является трудом всей твоей жизни, которая позволит оставить великое наследие своим предкам? Ответь себе на эти вопросы и, если необходимо, двигайся дальше. Как правильно построить свою жизнь

3. Последний уровень

«Что я должен сделать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице?» Подумай о том, какие усилия тебе придется приложить для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Безусловно, необходимо будет упорно трудиться и работать. Но если работодатель требует от тебя выкладываться на 110%, приносить в жертву здоровье, личное время и совместный отдых с семьей, не давая ничего взамен, то задумайся об уходе и открытии собственного дела. К этому моменту у тебя будет достаточно знаний и навыков, чтобы заниматься бизнесом и не зависеть от чьей-либо прихоти.

«Что останется после меня?» Извечный вопрос, который мучает каждого здравомыслящего человека. Каждый из нас мечтает оставить после себя великие дары человечеству, но большинство людей так и будет всю жизнь трудиться в душных офисах на благо работодателя. Если твоя цель сделать что-то великое, грандиозное, что будет не стыдно увековечить в летах, а нынешнее место работы не удовлетворяет этим потребностям, то стоит задуматься об уходе и разработать план, который позволит осуществить твою мечту. 11 способов, которые помогут справиться с кризисом карьеры и увольнением