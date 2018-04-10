Виталий Волочай дал интервью Ивану Дёмкину. Коротко о важном

V1lat — про возникновение RuHub, конфликт со StarLadder и своё будущее. Коротко — из интервью Ивану Дёмкину.

10 апреля бывший сотрудник студии RuHub Виталий Волочай дал большое интервью Ивану Faker Дёмкину. Полную запись можно послушать здесь, мы же публикуем выжимку семи главных тем.

Про возникновение RuHub

«Это была общая идея. Во время работы на StarLadder. Я, Андрей x3m4eg [Григорьев], Рома CaspeRRR [Лепёхин], Витя GodHunt [Волков], ты [Faker] с нами работал, кто-то ещё был — уже не помню. Остальные приезжали в гости и не работали постоянно на StarLadder. Под конец сезона 2015 года там реально начались трудности. Упор компания делала именно на свои турниры, были слухи про систему мейджоров от Valve и про то, что всё немножко поменяется.

Упор делали на свои турниры, а возможность комментировать чужие турниры пропадала — ну, это были прямые конкуренты. Например, я не мог комментировать ESL. Мы теряли много контента и много возможностей. Я начал понимать, что если мы хотим как-то что-то делать, то, во-первых, надо объединяться с талантами, которые были разбросаны по другим студиям. А параллельно с этим развивались BTS. Они показали, как круто объединять комментаторов и создателей контента. Эта идея в голову залезла, я её обсуждал очень долго с начальством StarLadder — к сожалению, мы не пришли к общему выводу, — и ближе к 2015 году… Квалификации к TI5 разделили на две части: команда в Стокгольме и команда в Лос-Анджелесе. Если помнишь, там были NAHub и EUHub. У Джеймса котики были, если помнишь. На фоне этой популярности возникла идея договориться о больших квалификациях вместе: это будет классно, и вы увидите, что нам мешают дружить только договорённости у начальства. Мы сделали те квалификации в Киеве TI5. Было классно, было весело. И уже перед турниром мы решили обсудить эту идею».

Про задачи, которые стояли и которые не удалось достичь

«Консолидировать все таланты и собрать лучшее на русском языке. Чтобы зрители знали, что они могут зайти на канал и посмотреть «Доту». Чтобы комментатор знал, что если он на топовом матче, то это комментатор RuHub. Чтобы организатор знал, к кому обратиться, если нужна хорошая трансляция. Немцу сложно понять, кто такие StarLadder, StormStudio и Game Show. Поэтому мы хотели создать большой канал как BTS, который бы консолидировал контент и был местом для талантов. Чтобы они знали, что если они приходят и полноценно работают, то их увидят, мы будем защищать их права и помогать ним, а они — нам. Была вот задача создать такое место. Забегая вперёд скажу, что не вышло… Я тогда в интервью и не один раз в эфирах рассказывал. Когда начинались разнообразные турниры, мы много ездили. Если ты помнишь, мы ездили на Summit, на Nanyang в Сингапур, на тот самый Major All Stars, на DAC, куда англоязычных чуть ли не возили. Мы хотели сделать так, чтобы комментаторы или хотя бы съёмочная команда были на каждом турнире. Для этого надо продать это.

Нам немножко помог [сезон] 2015/2016 с тремя мейджорами. Все приехали, все отработали за деньги Valve. Казалось, что остальные турниры были не так важны. Но когда мейджора стало два и возникли другие турниры, стало понятно, что заработать эти деньги и как-то продать услуги RuHub как-то сложно. И мы начали всё меньше и меньше [ездить]. В CS было то же самое. Права были на многие турниры, но поехать куда-то — организаторы говорят, что «мы выделим вам стул, но вам надо привезти четырёх комментаторов, звукаря, оператора, монтажника»… Грубо говоря, 12 тысяч долларов — окупить эти деньги невозможно. Когда это происходит на протяжении полугода, ты думаешь, что ладно. Но когда это уже после The Boston Major 2016 — ты едешь только на «Эпицентр» и «Инт»… Не можешь договориться с организаторами, никуда не ездишь — и руки опускаются. Никто не говорил в RuHub: «Нет, мы не будем этого делать». Просто у меня и у менеджмента не получилось реализовать эту голубую мечту, чтобы на каждом мажоре либо миноре были комментаторы/аналитики или хотя бы съёмочная бригада. Как видишь, это провалилось — и это тоже одна из причин, почему опустились руки в RuHub.

Про переход в холдинг ESforce и конкуренцию

«Была важная веха. После первого месяца мы поняли, что аудитории нравится, но нам нужны деньги. Того, что приносила реклама, хватало на зарплату четырех-пяти человек. Мы хотели расширяться, та же система мейджоров… Нам нужно было какое-то вливание, инвестиции. Ну и тут Ярослав NS Кузнецов вышел на связь, который ни на какую студию не работал — вел со мной и приезжал в кости на StarLadder. Он сказал, что есть заинтересованный инвестор Антон Черепенников . Мол, ему нравится, что вы делаете, попробуйте договориться в Москве. Приехали. Он поделился планами, мы поделились видением. И получили первые обещания: «Да, вы получите деньги на то и то. Я понимаю, что у вас мало времени». Договорились с Антоном — и на франкфуртские квалификации выделили деньги под то, что мы никуда не убежим и будем делать RuHub вместе. Появилась возможность брать людей. И самое главное — решение, из-за которого мы взлетели, — понимание, что мы будем конкурировать с другими студиями. И мы решили сделать бесшовный 24-часовой эфир. Это было моей идеей-фикс довольно давно. Чтобы реализовать её, нужно было четыре комментатора, шесть аналитиков, два ведущих. Ты помнишь, как это было сложно. В одной комнате сидят комментаторы, во второй wejustzik на диване рассказывает истории… Тем решением сделать стрим 24/7 мы сразу показали, что если наши конкуренты не будут постоянно придумывать и делать такой же размах, как мы — хотя это было дёшево, просто много работы, — то шансов у них не будет. Я уже после первых квалификаций, когда у нас было что-то вроде 70/30, понял, что всё будет хорошо».

Про конфликт с CaspeRRR

«У нас возникли конфликты на фоне его нового стиля комментирования — чисто рабочее. На шанхайском мейджоре вышло интервью какое-то, и у нас появились субтитры с «рофлянками»… В рабочей конференции были тёрки. Он был за то, чтобы мы переводили серьёзно, плюс он на разных встречах перед турнирами всё больше пропихивать «ребята, давайте не использовать англицизмы, всё должно называться правильно, меньше сленга». Помню, в Шанхае мы очень сильно поссорились из-за титров. Я ему сказал: «Рома, не нравятся титры — проснись на два часа раньше и сделай сам». У меня возникла мысль, что он обиделся на это. Помню, он просил повышение зарплаты и бюджета не было, но это мелочи. Думаю, мы дошли до момента, когда у нас возникли разные взгляды на то, что мы делаем. У него были постоянно предложения от Старладдера, и он ушёл. Единственное что — я уже рассказывал — 30 марта мы комментировали матчи с Годхантом. 1 апреля я должен был комментировать с Каспером, он попросил замену, Годхант согласился помочь. И через 20 секунд Каспер Годханту написал, что ушёл на StarLadder. Мне так и не написал. Мне было немного по себе; я не знал, как на это отреагировать. С ним прекрасно Витя общался — незаменимая пара, — а мне Рома так и не написал. В первый раз мы с ним встретились даже не вспомню через сколько. Было немножко не по себе. Как ты сказал, 2 апреля тебе было невесело, а я 2 апреля не мог понять, как так произошло. Рома мне так за два года и не объяснил, почему ушёл».

Про закрытие студии и уход из RuHub

«Месяца за полтора. Я узнал, что московская студия готова запускаться, что были эфиры и что холдинг планирует централизовать работу в Москве. Да, люди думают, что офис в Киеве — режиссёр, оператор, звукарь и два комментатора. Но это ещё бухгалтеры, финансиcты и офис-менеджеры. Централизация RuHub, наверное, выгодна. Весь уже финансовый персонал работает в Москве. и так получилось, что холдинг принял решение, и я знал об этом. Не видел смысла делать это заранее».

«Уже после закрытия офиса. Когда понял, что вся команда поделена на две части. Ребята в Москве, таланты, с которыми мы очень много проработали, ездили на разнообразные мейджоры; и киевская команда, которая приходила со StarLadder, тоже со Storm Studio — тоже работали по три года, а то и по восемь лет. И приходилось выбирать, с кем я буду работать. Было бы нечестно, что я остался, а кто-то ушёл. Когда я понял, что большинство людей не переедет в Москву, я понял, что моё время подошло в концу».

Про то, почему не вернется на StarLadder

«Я прошёл через много-много разных работ, последние были StarLadder и RuHub. На первом я был полностью наёмным работником, на втором был частично наёмным работником и частично сооснователем. Полностью наёмным работником я не хочу возвращаться — есть видение, которое я хочу реализовать. Даже если тебе пообещают это сделать, то через три месяца скажут сделать вот это и вот то, поскольку тебе платят деньги. Хочешь сделать это, а тебе говорят комментировать «танки» — целых три месяца на StarLadder комментировал их… При всём уважении к «танкам» — сам в них играл. Мы очень плохо расстались. На меня серьёзно обиделся Рома, доходило до некоторой дурости. На тот момент, когда я писал этот пост… Там работает много людей и куча биомусора. Слава богу, я на тот момент узнал, что Старладдер от биомусора несколько очистился. Я могу приходить туда время от времени, но постоянно себя там не вижу».

Про будущее

«Так вот, хочу комментировать [EPICENTER] и надеюсь, что буду. Надеюсь, что увидите меня в других проектах. Зрители понимают, что не буду сидеть на месте. Жду Artifact и буду комментировать в любом случае — буду пиратить, если не будут звать, как Арен. Было бы весело покастить с ним. Я думаю, какой-то проект мы придумаем, что-то будем предпринимать. Пока никаких точных идей или конкретных вещей, которыми я буду заниматься. Надо перезагрузиться, и что-то мы в ближайшее время расскажем».