Александр Збруев: я не лучше или хуже других, просто многое уже прошел

31 марта народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнится 80 лет.

"Я не лучше или хуже других, просто многое уже прошел. Когда начинал работать в театре и кинематографе, тоже думал о том, чтобы у меня побыстрее появилась квартира, чтобы я как можно раньше купил машину. Молодость и энергия не позволяли сидеть на стуле — я все время двигался.

У меня и сейчас есть движение и энергия, но тогда время было другое. Сейчас время многое диктует человеку: что и как сделать, чтобы было лучше тебе, твоей семье, детям. Но делать нужно очень разумно, чтобы это не привело тебя к выхолащиванию.

Я никогда ничего не рекламировал, хотя мне предлагали. Иногда мне предлагают дурацкие роли в дурацких сериалах. Но мне это совершенно не нужно. Человеку вообще не так много нужно, как ему кажется. Это он все время думает, что ему надо и то, и это…

И тогда загоняет себя так, что остановиться уже не может: рубль к рублю, десятка и десятке. И вот он вроде почувствовал, что уже можно дышать спокойно. Но нет… Только это всё уйдет, а стыд останется.

С нами может случиться и хорошее, и дурное. Но ты должен знать законы жизни, которые нам продиктовал Господь, — их нельзя нарушать. Хотя каждого человека так или иначе время и обстоятельства заставляют делать совсем не то, что надо. Думаю, что и я сохранил в себе далеко не все то хорошее, что имел. По дороге многое потерял.

Несмотря на то что жизнь все-таки прекрасна, на свете очень трудно жить. Особенно трудно, если ты думаешь, соображаешь. Тебе могут подставить подножку, иногда могут просто плюнуть в твою сторону. Как это все выдержать? Трудно. Но кто-то говорил: «Когда тебе плохо, плохо, плохо, обязательно должно быть хорошо. А когда тебе очень хорошо, хорошо, хорошо, то обязательно должно быть плохо» (смеется). Человек должен научиться видеть и понимать эти коллизии", — сказал он.