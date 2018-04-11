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Profi дарит iPhone X
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Profi дарит iPhone X 

Собака 37 минут назад
Фото: Собака
Хочешь подарок? Тебе сюда!
Народная Премия Profi в индустрии красоты Новосибирска в самом разгаре! Голосование запущено и страсти накаляются, кто же одержит заветную победу и подтвердит статус лучшего из лучших в своей номинации? Узнаем совсем скоро, а чтобы ожидание было не таким томительным, вас ждет огромное количество розыгрышей призов и подарков от партнеров и спонсоров, участников и организаторов Премии.
Розыгрыши призов проходят каждый понедельник, главный приз, за который, несомненно, стоит побороться — новенький iPhone X, который будет разыгран в середине мая среди участников голосования.
Первые пятеро счастливчиков уже получили свои подарки, не упусти и ты свой шанс, оставь свой голос на премияпрофи.рф, стань обладателем крутого подарка от Премии Profi. И кто знает, возможно iPhone X станет именно твоим!
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