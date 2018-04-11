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Шаронов: «Зарплаты в футболе могут повлиять на человека, с Семаком такого не было»
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Шаронов: «Зарплаты в футболе могут повлиять на человека, с Семаком такого не было» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Экс-игрок ”Рубина” Роман Шаронов рассказал о своем бывшем партнере Сергее Семаке, который сейчас возглавляет «Уфу».
"Разумеется, один из важнейших параметров — его личные качества. Это даёт ему преимущество в создании коллектива. Ты можешь прекрасно понимать футбол, но если ты некоммуникабельный, игроки тебя не примут. У Семака такой проблемы нет. Я очень многому научился от него, ещё когда мы вместе играли.
Часто говорю своим игрокам, что, несмотря ни на что, он всегда оставался самим собой. Для меня это важный показатель. Зарплаты в большом футболе могут реально повлиять на человека, но с ним такого никогда не было. Он — большая личность. Сергей настоящий. Я очень рад, что с ним знаком. Также у него присутствует желание быть в процессе обучения, что, в моём понимании, важно для специалиста”, — цитирует Шаронова «Спорт БО»:http://sport.business-gazeta.ru.
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