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3 самых важных урока от Эдди Холла
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3 самых важных урока от Эдди Холла 

BroDude 2 часа назад
Фото: BroDude
Стыдно не знать Эдди Холла — спортсмена, который своими огромными мозолистыми руками вырвал титул «Самого сильного человека в мире» на одноименном престижном соревновании. Кроме того, британский стронгмен знаменит тем, что имеет абсолютный мировой рекорд в становой тяге в 500 кг. Одним словом, этот здоровяк с внешностью байкера или дальнобойщика и повадками завсегдатая бара может поднять все что угодно. Но и в его карьере наступали тяжелые времена.
В 2016-м году он был близок к тому, чтобы получить титул «World's Strongest Man». Многие ставили на перспективного парня, лихо обращающегося с полутонной штангой, да и сам Холл был уверен в своей победе. Правда, эта уверенность улетучилась за день до соревнований, после того как он вывихнул один палец и разорвал сухожилия во время тренировки. Но подобные мелочи не повод покидать соревнования, и несмотря на малоприятную травму и сопутствующие ощущения, Эдди показал характер и занял третье место. Несмотря на то, что он впервые попал на пьедестал престижнейшего соревнования стронгменов да еще и в потрепанном виде, никакой радости от этого он не испытывал, охарактеризовав свое участие понятной без перевода фразой: «It sucked». Обидно, будучи фаворитом, довольствоваться бронзой.
После этого Эдди ушел в свою пещеру, обставленную спортивными снарядами, и сконцентрировался на двух вещах: своем выздоровлении и тренировке. Он должен был стать сильнее, стать лучше всех, поскольку, несмотря на свою мощь, внутри он оказался достаточно ранимым парнем и не оставил сам себе шанса на проигрыш в соревновании 2017-го. На следующий день после соревнований он вернулся в спортзал, и первый вопрос, который он задал себе: «Каковы мои слабости?». Оказалось, что такие простые вещи, как «прогулка фермера», вызывали у него массу проблем. Пришлось переоценить свой подход. И как не сложно догадаться, он взял главный приз WSM 2017.
1. Вернись к основам
Эдди — стронгмен самого высокого уровня, привыкший к весам, от которых мясо и вены чуть ли не прорываются сквозь кожу. Но даже ему пришлось начать буквально с нуля. Оказалось, что спортивная матчасть у него хромала. Пришлось активно взяться за ноги, которые, мягко говоря, не дотягивали до уровня; оттачивать нудную, но необходимую «прогулку фермера». Главный урок, который вынес Эдди — быть честным с самим собой.
«Если твоя тяга — дерьмо, то уменьши вес. Если неудобно работать со штангой, перепроверь свою хватку. Позаботься о мелочах, и придут большие победы».
2. Учись у других
«Чтобы стать лучше, я смотрел, как работают ребята, с которыми я соревновался, учился у лучших в том, в чем я был слаб».
Например, он тщательно следил за тем, как Лоуренс Шахлайя переставляет ноги в конкурсе «перенос автомобиля». Исследуя, как Брайан Шоу и Хафтора Бьорнссона (ты его знаешь как сэра Гору из «Игры престолов») толкают грузовик, он пришел к выводу, что неправильно пользуется преимуществами своего немаленького роста (191 см) и, выходит, ставит руки совсем не так, как следовало бы.
«Если ты видишь, что кто-то сильнее тебя, не бойся подглядывать за ними. Скорее всего, они будут польщены твоим вниманием, и в конце концов это пойдет тебе на пользу».
3. Приоритет восстановлению
«Восстановление сильно недооценено, и я считаю, что именно оно позволило мне стать самым сильным человеком в мире в мае прошлого года. В преддверии конкурса я заплатил своему физиотерапевту за то, чтобы он поехал со мной в Ботсвану. Я постоянно растягивался, регулярно проходил горячие и холодные процедуры и даже установил в своем доме гипербарическую камеру, чтобы улучшить свое выздоровление. Я понимаю, что у большинства людей нет этой роскоши, но достаточно уделять восстановлению больше времени и внимания».
Поднятие тяжестей не всегда идет на пользу и наносит организму немалый урон. Если ты выматываешь организм сверхнагрузками, то в будущем тебе придется заплатить за это большую цену, как и всем атлетам. Все, что ты можешь сделать — позаботиться о правильном восстановлении, куда входит отдых, питание и процедуры.
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