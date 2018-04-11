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Нахальная покупательница назвала кассира неудачницей. Смотрите, как поступил администратор!
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Нахальная покупательница назвала кассира неудачницей. Смотрите, как поступил администратор! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Клиент всегда прав — фраза, которую каждый понимает в меру своей воспитанности. Ведь некоторые опускаются до оскорблений обслуживающего персонала.
Героиня этого поста работает кассиром. Заработанными деньгами она оплачивает свою учебу. В тот злополучный день ей пришлось оставить больного сына у родителей, чтобы не пропустить смену. Девушка даже не догадывалась, что ее ждет.
Ее смена проходила как обычно. Пока не появилась богатая, элегантная, но совершенно обделенная хорошими манерами женщина. Эта дама и раньше бывала в этом супермаркете. В этот раз она пришла с маленькой дочерью. Как обычно, женщина не ответила на вежливое приветствие, а лишь небрежно дала кассиру купоны.
Несмотря на грубое отношение, девушка-кассир «пробила» покупки и принялась разбираться с купонами. Оказалось, что у одного из них истек срок действия. Она вежливо сообщила об этом богатой даме, но та начала кричать и тут же попросила позвать управляющего.
Когда администратор подходил к недовольной клиентке, он услышал, как она говорила дочери: «Теперь ты понимаешь, почему я заставляю тебя учиться? Благодаря мне ты не станешь неудачницей, как эта кассирша». Это было сказано нарочно громко, чтобы унизить девушку.
Администратор подтвердил, что срок купона женщины истек, а затем… достал все товары из её пакетов, попросил уйти и больше никогда не возвращаться в этот супермаркет.
Такому руководству можно лишь аплодировать! Я бы очень хотела, чтобы все начальники были такими. А еще — чтобы злых людей было гораздо меньше!
Источник: marketium.ru
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