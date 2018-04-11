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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева призналась, что сделала аборт в 19 лет
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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева призналась, что сделала аборт в 19 лет 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Певица, дизайнер, а также бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала подписчикам своего Instagram-аккаунта, что несколько лет назад приняла решение прервать свою первую беременность. Звезда сделала аборт от продюсера «Демо» в 19 лет. Оказалось, он сам настоял на данном шаге, беспокоясь за популярность группы. Отметим, сейчас Саша Зверева живет в США и уже несколько лет не выступает с группой «Демо». Недавно она решила описать историю своей популярности в Instagram. Звезда поведала, как в 18 лет прошла кастинг на роль солистки «Демо», рассказала про свою первую любовь и призналась, что забыть парня, улетевшего в Австралию, ей помог один из продюсеров группы — Вадим Поляков.
Вадим мне много дал: путешествия, вкус к одежде, вкусной еде, опыт, умение устроиться в жизни, постоять за себя, водить машину и успевать везде, впервые отвёл к женскому врачу и научил заботиться о женском здоровье; дал уверенности, даже, порой, наглости в некоторых вопросах, когда надо защитить близких. Но я впустила вместе с ним в свою жизнь страдание, позицию жертвы, чрезмерную, даже излишнюю эмоциональность и решение вопросов не по-женски мягко и мудро, а психами и угрозами. И самое главное: не научил уходить раз и навсегда, приняв финальное решение,
писала Саша Зверева.
Она призналась, что мужчина сильно ограничивал ее в свободе, пугал угрозами о смене солистки группы, ревновал и не пускал в клуб с подружками. Затем, буквально на следующий день после своего 19-летия Саша узнала о своей беременности. #sz_lifestory 2️⃣1️⃣. Но кто приделает 18-летней девочке голову 37-летней женщины?… Увы, я не решалась на разрыв, и после череды красивых ухаживаний и заботы-забыла об обиде и простила удар по голове. Свои 19 лет по иронии судьбы я праздновала в ресторане, где буквально парой месяцев ранее праздновал свой день рождения будущий папа Василисы и Макара. Это был для моей семьи и моих родителей роскошный праздник-приехали поздравлять первые лица рекорд-компании АРС 🎉 И я ехала домой впервые в жизни с охапками роз, которые даже не в силах была поднять. Увы…сразу после дня рождения…результатом этих странных отношений стало… -Саша, ты поменялась. Ты чего такая сонная и заторможенная и ревёшь постоянно. И грудь у тебя колом стоит. Ну-ка… Вадим умчался куда-то и привёз из аптеки палочку-тест. Я никогда в жизни не использовала эти тесты. И именно тогда у меня впервые в ванной комнате затряслись руки. -А что значит, когда 2 полосы? Это значит да?! Я сижу на диване своей первой съемной квартиры. Обнимаю куклу-пупса. Крепко прижимаю его к груди. Я боюсь. Мне очень страшно! Я рыдаю, не в силах ничего сказать. -Блин, Санечка, ну не время сейчас! Ну посмотри, у нас гастрольный график на полгода вперёд расписан, новый альбом надо выпускать, заграницу едем гастролировать-Германия, Израиль, Англия, Америка! Потерпи пару-тройку лет, а потом можно и деток! -Ну а как же певица Яна с «Одиноким голубем»? А как же Стася из «Стрелок»?! Они же пошли рожать! -Ну и где они сейчас? Ты их видишь на сцене? Вот и ты так исчезнешь… Ну ты решай сама: я тогда кастинг объявлю в группу, найдем новенькую замену тебе, а потом, когда придёшь в форму и откормишь-захочешь вернуться-вернёшься. Правда, не могу гарантировать, как всё будет… В этом месте я бы очень хотела, чтобы все девушки, от мала до велика вчитались в эти строки! Чтобы вырубили себе на сердце эти буквы: когда мы принимаем решение забрать жизнь нерождённого ребёнка ради определенной цели-Бог заберёт у вас эту цель. 100% И наоборот: решив в неудобной ситуации сохранить жизнь детёнышу (который да-да! уже в 3 недели крохотный человек с душой ангела!)…Бог разрешит вашу ситуацию наилучшим образом!… Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 10 Апр 2018 в 9:52 PDT  «Вадим умчался куда-то и привёз из аптеки палочку-тест. Я никогда в жизни не использовала эти тесты. И именно тогда у меня впервые в ванной комнате затряслись руки. «А что значит, когда 2 полосы? Это значит да?!» Я сижу на диване своей первой съемной квартиры. Обнимаю куклу-пупса. Крепко прижимаю его к груди. Я боюсь. Мне очень страшно! Я рыдаю, не в силах ничего сказать. «Блин, Санечка, ну не время сейчас! Ну посмотри, у нас гастрольный график на полгода вперед расписан, новый альбом надо выпускать, заграницу едем гастролировать — Германия, Израиль, Англия, Америка! Потерпи пару-тройку лет, а потом можно и деток!» «Ну а как же певица Яна с „Одиноким голубем“? А как же Стася из „Стрелок“?! Они же пошли рожать!» «Ну и где они сейчас? Ты их видишь на сцене? Вот и ты так исчезнешь… Ну ты решай сама: я тогда кастинг объявлю в группу, найдем новенькую замену тебе, а потом, когда придёшь в форму и откормишь — захочешь вернуться — вернёшься. Правда, не могу гарантировать, как всё будет», — описала свой разговор с продюсером Саша Зверева.
В этом месте я бы очень хотела, чтобы все девушки, от мала до велика вчитались в эти строки! Чтобы вырубили себе на сердце эти буквы: когда мы принимаем решение забрать жизнь нерожденного ребёнка ради определенной цели — Бог заберёт у вас эту цель, 100%. И наоборот: решив в неудобной ситуации сохранить жизнь детёнышу (который да-да! уже в 3 недели крохотный человек с душой ангела!), Бог разрешит вашу ситуацию наилучшим образом!
обратилась к читателям Саша Зверева.
В комментариях на вопросы подписчиков звезда отметила, что с тех пор больше ни одна песня группы «Демо» не стала реально популярной. Также Саша уверена, что сейчас темой родов и материнства она занимается именно из-за того аборта. Певица даже выучилась на доулу, чтобы помогать женщинам при родах.
Меня так растерзал этот процесс — особенно в душе, что поменялась вся жизнь и приоритеты. Я не могла предположить, что это выбьет меня настолько из колеи… Навсегда!
пояснила Саша Зверева.
Также она добавила, что после очень долго пыталась найти оправдание своему поступку, даже у врачей, но так и не нашла. Подписчики поддержали Сашу, заметив, что многим когда-то приходилось принимать тяжелые решения в жизни. «Да, действительно, в 18 лет у самой была такая ситуация и очень долго корила себя. 🙈 Правильно вы пишите, что не стоят того те цели. Жизнь намного дороже!», «Очень искренне. Спасибо, что делишься этим с нами!🌼», «Очень грустно», «Вы смелая! В том смысле, что есть храбрость признать свою вину и ответственность за выбор приоритетов на тот момент», — можно прочесть в комментариях. Напомним, в 2012 году Саша Зверева официально объявила о своем уходе из группы «Демо». Во время своей концертной деятельности она успела дважды стать мамой. От первого брака с банкиром Ильей у нее в 2003 году появилась дочь Василиса, а в 2008 году сын Макар. Сейчас певица также растит сына Льва от второго брака с диджеем Дмитрием Алмазовым. Младшего сына звезда родила в 2015 году. Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 25 Мар 2018 в 8:39 PDT  Фото: Instagram / sashazvereva
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