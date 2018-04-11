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Стас Пьеха пожаловался на новосибирских журналистов
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Стас Пьеха пожаловался на новосибирских журналистов 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«У меня была договоренность, что ко мне придут журналисты и состоится пресс-конференция. Меня привезли на три часа раньше, и пришли только два журналиста, а все остальные не приехали, — поделился певец неприятностью с корреспондентом VN.ru. — Зачем я просидел три часа, не знаю. Я вообще не поклонник давать интервью и светиться. И сделал это только из уважения к людям».
— Какие задачи вы сегодня перед собой ставите как музыкант?
— На первом месте у меня сейчас радийный камбэк. Уже два года у меня не выходили хиты на радио. А нужны зубодробильные шлягеры, которые бы слушала вся страна. Потому что у нас так: если из каждого утюга не звучишь, то начинают писать, куда пропал. А ты не пропал, может быть, фигачишь по 25 концертов в месяц. Но раз тебя нет на радио, значит, не работаешь.
— Когда в прошлый раз мы общались, у вас была мечта выпустить аудио-книгу. Как обстоят дела с ней?
— У меня сейчас столько всего… 15-летие творческой деятельности готовим, выпускаем третью книгу стихов с переизданием, делаем ряд лайф-сессий, которые я уже начал выкладывать в Youtube, дуэт с Ириной Дубцовой у нас выходит. Также работаю в наркологической клинике — помогаю с реабилитацией. Я занимаюсь не только лечением, но и психологическими аспектами наркомании и алкоголизма, проблемой зависимости. Это работа с родителями и семинары. Все это часть моей жизни. Поэтому я про аудиосборник совсем забыл. Спасибо, что напомнили. В конце мая у нас закончится тур по Прибалтике, и можно будет передохнуть и заняться аудиосборником.
— Как справляетесь с плотным гастрольным графиком?
— Мы сделали большой тур. Все простудились, на ногах перенесли болезнь. Сейчас хожу как во сне и понимаю, что особых сил ни на что нет. Единственное, мотивирует желание развиваться и двигаться вперед. Последние дни я просыпаюсь и думаю: «Господи, что там дальше… » И понимаю, что мне сейчас нужно встать, что-то сделать. Я пишу план, и стараюсь как робот его выполнить, чтобы не было внутреннего сопротивления. Потому что мой организм мне говорит: «Полежи-ка ты, дней десять. Но я не могу… » И так каждый день. — Вы участвовали в отборе конкурсантов на новую «Фабрику звезд». Какие впечатления от участников и самого проекта?
— Я как-то зашел, посидел пару часов. Были огромные потоки людей. Не очень много выпусков смотрел. В принципе, у всех ребят есть яркая индивидуальность, но формат требует другого. В любом случае, должно пройти время. Много лет ушло на то, чтобы меня заземлило, и я понял, что есть своя аудитория, концерты, работа, и я могу попробовать что-то свое. То есть, рисковать.
— Чем занимаетесь, если выпадает свободная минута?
— Самое лучшее, если мне удается поспать. Но не всегда могу уснуть. В последнее время нашел самое безопасное средство от бессонницы — кроме медитации, самоанализа что-то пишу. Это является душевной гигиеной. Смотрю документальные передачи о животных, которых никогда не знал. Меня это как-то успокаивает.
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