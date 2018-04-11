Как устроена жизнь бомжей на самом деле

Никто вам не скажет, сколько в России уличных бездомных. СМИ пугают, что число огромно и растёт в геометрической прогрессии. Только в Москве власти насчитывают до 50 тысяч бомжей. Но благотворительные организации утверждают, что их не меньше 100 тысяч. При этом москвичей из них, по разным данным, то ли 15%, то ли 5%.

Кошмарный вид, вонь и зараза заставляют брезгливо обходить их стороной и у многих вызывают откровенную злобу. «Нормальному» человеку невдомёк, как можно так опуститься и почему «никто ничего не предпринимает». Anews постарался найти ответы.

Почему люди становятся бомжами?

«Потому что они алкаши и наркоманы», — не раздумывая скажут многие — и ошибутся. Конечно, есть и такие случаи, но намного чаще люди спиваются и садятся на наркоту уже будучи на улице.

Нет работы и перспектив А вот настоящие причины.

Отобрали жильё Большинство столичных бомжей — приезжие из российских регионов и стран СНГ. История типичная: едут на заработки, но не могут ничего найти или быстро лишаются места, а возвращаться стыдно. В такой ситуации гораздо проще прибиться к собратьям по несчастью и скатиться по наклонной.

По данным благотворителей, 30% обитателей улиц стали бездомными из-за семейной грызни за недвижимость или по вине мошенников.

Долги Глава организации «Ночлежка» Григорий Свердлин : «Мир, в котором мы живём, довольно страшный: абсолютно каждый человек однажды может оказаться на улице. Приятно думать, что вот ты, любимый, никогда с родственниками не поругаешься и никто у тебя квартиру не отберёт. Да у нас каждый пятый становится бездомным из-за проблем с недвижимостью».

После тюрьмы или в бегах Бог весть сколько людей пострадали в «лихие 90-е», когда после краха своего бизнеса продавали квартиры и дома под угрозой расправы от кредиторов. Да и сегодня никакие законы о собственности не защищают от подобных ситуаций.

По некоторым данным, половина бомжей в России — это бывшие зэки. На воле они остаются ни с чем, государство или родственники забирают жильё, взамен ничего не предоставляется. А реальной возможности найти работу и снимать квартиру для бывших уголовников нет.

Сознательный выбор Ещё часть бездомных не имеют судимости, но по разным причинам скрываются от полиции.

Представьте, есть и такие «романтики». Их меньше всего, но, в целом, не так уж мало. Им претит «унылая» жизнь большинства трудяг с их рутиной, ипотеками и семейными обязательствами. Они считают, что никому ничего не должны и могут наслаждаться «полной свободой». А бытовые условия их не смущают.

Где живут и что едят бомжи?

Видя спящих бомжей на городских лавках и в метро, можно подумать, что живут они «нигде». Но это тоже миф. Совсем неприкаянных одиночек вы не найдёте, законы выживания диктуют свои правила. Бездомные сбиваются в группы — своего рода «семьи», только не связанные ни родственными, ни интимными отношениями, и обустраивают убежища, куда не пускают чужаков.

Это могут быть заброшенные дома, подвалы, люки теплотрассы, а также самодельные жилища вроде шалашей в относительно безлюдных местах. С виду эти постройки хлипкие, но на деле вполне устойчивые, как утверждают побывавшие там репортёры. Стены, крыша, мебель и утварь — всё добывается на свалках и помойках. Некоторые даже умудряются создать подобие уюта.

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Что касается еды, то найти её не проблема. Бомжи знают мусорные баки, куда выбрасывают просроченные, но фактически ещё годные продукты из кафе и магазинов. Они знают места и часы раздачи бесплатной еды, причём настолько хорошо, что если в одном месте слишком людно или завязывается потасовка, то они просто перейдут к другой ближайшей точке.

Кстати, то же касается гигиены: бездомные прекрасно знают, где можно при необходимости привести себя в порядок, даже постричься.

Соцработница знаменитого центра «Люблино» Наталья Бодрова: «Они ведь часто не моются потому, что так больше подают, так они больше на бомжей похожи. Но если им куда-то поехать нужно, они всегда знают, где это можно сделать».

Едят ли голубей, собак и кошек?

Единицы — возможно, но большинство живут с бездомными братьями меньшими вполне по-соседски. Тем более в городах, где не нужно выдумывать крайности, чтобы не остаться голодным.

К тому же бомжи, хоть и привыкли к антисанитарии, всё же брезгуют мясом бродячих животных, у которых море болезней и паразитов.

Где добывают деньги?

Многие путают бродяг и попрошаек, но это разные «профессии». Первые — сами по себе, а вторые чаще всего имеют «хозяев», которые держат их в рабстве и забирают выручку.

Стреляя деньги у прохожих, бомж классического вида и запаха соберёт немного. Зато если будет выглядеть менее омерзительно, то всегда сможет подзаработать.

собрать и сдать металлолом/бутылки

продать выброшенные книги

рассортировать мусор

поработать уборщиком или дворником «на час» (на вокзале, у магазина и т.п.) Популярные варианты:

В 2015 году поэт и писатель Андрей Орловский погостил у 4 мужчин-бомжей и узнал, что их совокупный доход начинается от 1300 рублей и может достигать 5-6 тысяч в день.

Орловский: «В рамках разговора о деньгах Олег (один из четвёрки. — прим. Anews) рассказал, как однажды к нему на улице подошёл человек, показал пресс-карту журналиста и спросил: „Пойдёшь работать за 50 тысяч в месяц?“. Олег ответил: „Ты что, дурак совсем? 50 тысяч в месяц я только пропиваю“».

Где зимуют бомжи?

В городе выбор небольшой, но он есть: известные ночлежки, мобильные пункты обогрева, которые устанавливаются в стужу, всё те же люки теплотрасс, а также заброшенные здания, электрички и т.п., где можно хотя бы укрыться от ветра. Некоторые церкви и монастыри дают кров и еду за работу.

Anews

Однако несмотря на меры, принимаемые властями и благотворительными организациями, каждую зиму в российских городах гибнут тысячи бездомных. В основном из-за алкоголя: одни напиваются, чтобы согреться и в итоге отключаются прямо на улице, другие гибнут от ожогов на теплоцентрали или сгорают в подвалах.

Почему не перебираются на юг?

Не думайте, что они не могут. Как раз наоборот: по словам столичных соцработников, летом бомжи нередко едут к морю на перекладных электричках. А к холодам снова возвращаются в Москву, потому что бездомному пережить зиму в большом городе гораздо проще.

Чем опасны бомжи?

Большинство из них являются разносчиками опасных заболеваний, включая туберкулёз, гепатит и ВИЧ. Больше всех рискуют соцработники: им нужно следить, чтобы при работе с подопечными ничем не уколоться даже случайно, а также чтобы они не укусили.

А если не контактировать с бродягой, но находиться в одном пространстве, например, в транспорте?

Глава Московского центра дезинфекции Григорий Останин: «Чаще всего бездомные болеют педикулёзом, чесоткой, различными видами грибковых заболеваний. Чесоткой и педикулёзом можно заболеть, и не контактируя напрямую с заражённым. Вши, особенно если их много, остаются на сиденьях и скамейках, а чесотку можно получить, подержавшись за поручень».

Заводят ли бомжи детей?

На этот вопрос ответит статистика: свыше 80% бомжующих — это мужчины, а большинство бездомных в принципе (мужчин и женщин) — это люди от 40 лет и старше. Так что нет, среди них это не распространено.

В то же время есть категория рожениц без документов или постоянной регистрации в России — они юридически считаются лицами без определённого места жительства, хотя чаще всего не являются ими по факту.

Мнение о том, что бомжи рожают детей на свалках и в подвалах, бытовало несколько лет назад, когда в Москве и Питере остро стояла проблема беспризорников. Об этом было снято несколько документальных программ и фильмов. Дети сбегали из интернатов, жили в подвалах и люках, питались «бомж-пакетами» (лапшой быстрого приготовления), постоянно нюхали растворитель или клей, кололись. Многие погибали ещё подростками.

Власти и организации уверяют, что общими усилиями удалось решить проблему детской бездомности.

Почему не возвращаются к нормальной жизни?

Они прекрасно осведомлены о том, где в городе бесплатно поесть, помыться, поменять одежду, получить медпомощь и переночевать. Они не видят смысла в переменах.

Кто бродяжничает до года, тот ещё имеет стимул устроиться в жизни, а кто больше года — того затягивает. В центрах социальной адаптации говорят, что только 10% подопечных оставляют бомжовскую жизнь в прошлом. Остальные агрессивно отвергают предложения помочь или садятся на шею. При этом в «спасении» они в принципе не нуждаются и вот почему.

Работник «Социального патруля» Евгений: «Психика у людей меняется, добавляется алкогольная зависимость. Они бы и хотели выбраться, но иногородним, например, домой возвращаться стыдно. Замкнутый круг какой-то».

Показателен случай двух грузинских бомжей в Москве, которые в 2012 году украли сумку с 12 млн рублей. Отправив часть суммы родным в Грузию, они попросту прокутили остальное, а через 4 года «шикарной жизни» были пойманы при попытке новой кражи.

Становились ли известные люди бомжами?

Бориса Баркаса — автора знаменитого хита К сожалению, да. Печальная участь постигла бывшего советского поэта-песенника— автора знаменитого хита Аллы Пугачёвой «Арлекино».

В конце жизни он остался без документов и квартиры (по одной из версий, его выселила дочь), нищенствовал, собирал бутылки и жил в приюте для бездомных «Люблино». Осенью 2007 года, узнав о его судьбе, Пугачёва и певец Андрей Ковалёв подарили ему 2-комнатную квартиру. А в декабре того же года Баркас умер — как говорят участники тех событий, сердце не выдержало внезапного счастья.

Александр Кавалеров — знаменитый Мамочка из «Республики ШКИД». Бездомным оказался на склоне лет и актёр— знаменитый Мамочка из «Республики ШКИД».

Anews

Его пристанищем были нежилые помещения и мусоропоровод, а трёхкомнатную квартиру в Питере, по его словам, отняла жена в результате развода. Правда, стоит уточнить, что жена была седьмой по счёту и родила ему двоих детей (а всего у него было шесть от разных женщин). Так что, по общему мнению, Александра погубила безответственная и запутанная личная жизнь. Актёра не стало летом 2014-го.

А становились ли бомжи известными людьми?

В мире такое случалось не раз — достаточно вспомнить китайского бродягу, получившего прозвище Си Ли Гэ («Модный братан»).

Правда, слава «самого стильного бомжа в мире» ничего не изменила. Родные забрали его с улицы, но его психика уже была нарушена, и вскоре он снова сбежал. В 2016 году его брат сказал, что тот продолжает бродяжничать.

А в России первым знаменитым бомжем стал Женя Якут, который в 2015 году вёл видеохронику своей московской уличной жизни.

На его канал в YouTube до сих пор подписано более 72 тысяч человек, хотя ещё осенью 2015-го он объявил о завершении проекта. А спустя месяц оператор и автор идеи Андрей Вуду сообщил, что Женя умер от воспаления лёгких. У некоторых остались сомнения, что это правда, потому что весть о кончине пришла вскоре после официального «прощания» Якута с блогерами.

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А незадолго до этого он в телеэфире встретился с женой и дочкой, которые приехали из Сургута, и собирался вернуться к нормальной жизни.