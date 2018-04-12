Светлана Лобода не хочет уходить в декрет на пике карьеры

Беременная певица призналась журналистам, что дети не мешают ей добиваться успеха.

35-летняя Светлана Лобода , которая сейчас находится в ожидании второго ребенка, впервые откровенно заговорила о своем положении. Певица снялась с округлившимся животиком на обложке глянцевого журнала и призналась в интервью журналистам, что долгое время пыталась хранить новость о беременности в тайне.

«Я бережно отношусь к личной жизни, я артистка, ко мне и так приковано внимание, — рассказала Лобода. — Если не окружать себя защитной оболочкой, невозможно справиться с огромным количеством любопытных и вовлеченных в мою жизнь людей».

Судя по размерам живота, певица находится на пятом или шестом месяце. А это значит, что малыш появится на свет, скорее всего, летом. Но уходить в декретный отпуск Светлана не намерена, еще бы — она пребывает на вершине популярности! И у нее грандиозные творческие планы на осень: выпустить новые клипы, песни и организовать большое шоу в Crocus City Hаll.

Светлана Лобода с дочкой Евой

Многие мамы сейчас схватятся за голову, думая: «Как же так? Работать, когда дома ждет совсем крошечный малыш?!» Но у Лободы свой взгляд на тему материнства. Она не считает, что дети и карьера — понятия несовместимые. Певица рада, что у нее есть дочка Ева и «кенгуренок» — так ласково она называет своего будущего малыша.

«Дети ни на секунду не ограничивают меня ни в чем, — уверена звезда. — Я считаю, что они, наоборот, дают крылья, невероятное ощущение внутренней свободы, ведь ты уже свою главную миссию на земле выполнила. Нет в жизни ничего, ради чего стоило бы отказаться от собственных интересов: ни ради детей, ни ради мужчины».

По словам Светланы, с детьми ей помогает мама и няня, так что с рождением второго малыша в жизни певицы ничего кардинально не поменяется. То же самое было и в первую беременность Лободы, которая активно гастролировала вплоть до седьмого месяца.

-Ты сейчас на пике карьеры. Артист номер 1 в нашей стране и не только. Не боишься выйти из обоймы, если на время остановишься?. -Нет, конечно)) я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идт подготовка к грандиозным концертам этой осенью так что планы большие)). А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше #первоеинтервьюДляЖурналаCosmopolitan @cosmopolitan_russia foto @damir_zhukenov Makeup @molchanof hairstyle @kochegov_konstantin

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

10 Апр 2018 в 10:55 PDT Что касается воспитания детей, то самое главное для звезды — внушить детям человечность и порядочность. А это возможно только в том случае, когда родители на собственном примере показывают ребенку, что нужно стараться быть честным и благородным и не совершать зла, рассказала она в интервью для журнала Cosmopolitan

Напоминаем, что у Светланы уже есть дочка Ева, рожденная от гражданского брака певицы с танцором Андреем Царем. 9 апреля девочка отметила свой седьмой День рождения. Пол второго ребенка Лобода не разглашает — как и информацию о его папе. Но ходят слухи, что отцом ребенка может быть легендарный Тиль Линдеманн — солист группы Rammstein. С ним Лобода познакомилась в июле прошлого года в Баку, на фестивале «Жара».

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