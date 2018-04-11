Ещё
Эксклюзивное интервью с Ellie Lil
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксклюзивное интервью с Ellie Lil 

Popcake.tv 55 минут назад
Фото: Popcake.tv
1. У тебя очень интересный Стайл, в стиле Нью-йорка…расскажи как ты  подбираешь такие наряды?
Спасибо) на самом деле я не знаю, одеваюсь ли я в стиле нью-йорка, я ношу просто то, что мне нравится. я вообще не люблю магазины. редко
захожу, беру быстро то, что мне приглянулось, даже не меряя и ухожу.
2. Кем ты вдохновляешься, может быть Кэти Перри?
На самом деле нет кого-то конкретного, кем я вдохновляюсь. я просто люблю необычную музыку, какие-то абстрактные звуки, образы, видеоклипы.
это может быть какой-то рэпер новой школы, а может быть клип или песня Рианны. все зависит от того что человек делает а не от него самого.
3. А чем бы ты занялась если бы у тебя на месяц отобрали телефон?
На самом деле я все больше задумываюсь о том, чтобы вообще не стало соц сетей, потому что они тратят очень много нашего времени и навязывают
нам непонятные тенденции. и я бы была просто счастливым человеком, который делает любимую музыку, проводит время с друзьями, а не тратит их  на телефон. 4. Как твоё обучение в ВШЭ и творческая Карьера слились в одно?
Ну они все таки не слились в одно) музыкой я занимаюсь всю жизнь, а ВШЭ это какой-то временный период в моей жизни. и место учебы никак не  препятствует моему творческому развитию.
5. То есть ты в будущем возможно станешь экономистом?
Я не стану экономистом в будущем, потому что в ВШЭ учат не только на экономистов (смеется). я надеюсь я стану классным пиарщиком…или  рекламщиком, не знаю, я еще не выбрала специализацию.
6. А что касается музыки тебе не кажется что за последний год в российском
шоу-Бизе случился какой-то кризис на звучание, все одинаково!
На самом деле мне кажется, что музыка в нашем шоу-бизнесе всегда была очень одинаковая. я за ней совершенно не слежу и не разбираюсь и мне  она не близка. собственно, это все, что я могу сказать о российской музыке)))
7. А к Ольге Бузовой как относишься?
К Ольге Бузовой я отношусь максимально положительно, она нравится мне как персонаж. и как певица, и как актриса, и как ведущая. я ей очень
восхищаюсь, потому что человек много всего успевает и все делает очень успешно. у нее есть своя целевая аудитория, которая ее очень любит. она  очень классная и я даже хотела бы с ней познакомится.
8. Расскажи о своей личной жизни, в Москве сложно найти любовь?
У меня есть семья, у меня есть много друзей, но у меня нет молодого человека, потому что он мне пока что не нужен))) а как только станет нужен, я  думаю в Москве найти его не проблема, потому что Москва — мегаполис и тут можно найти кого угодно на любой вкус и цвет))) 9. Наше издание называется, как у тебя со сладеньким?
Сладкое я не очень люблю, но бывают моменты в жизни, когда я готова им объедаться и все равно что это: шоколадки, торты, печенье… это длится
обычно дня, а потом я его вообще не ем. на самом деле сладкое проходит через меня во время переживаний, поэтому я стараюсь быть
максимально спокойной
10. чтобы стать известным, нужно максимально искренне делать свое дело, трудиться и тогда люди тебя полюбят!;
Popcake.tv: последние новости
У беременной Карди Би родится девочка Imagine Dragons поддержали ЛГБТ сообщество «Утру нос другим лейблам»: Гуф набирает команду крутых рэперов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На старой фотографии нашли путешественника во времени74
Как устроена жизнь бомжей на самом деле19
Жестокие способы казни на Второй Мировой войне29
Что запрещено мужчинам с Северного Кавказа18
Удушающая схватка кобры и питона
Видео
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
00:43
Удушающая схватка кобры и питона
Безумный мир
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:20
В США прошел дождь из мертвых гусей
Безумный мир
01:25
Водитель проехал через торнадо на грузовике
Безумный мир
03:15
Как на самом деле погиб Василий Чапаев
Люди
00:20
Самый страшный кот в мире
Истории
00:56
Пингвин заклевал непрошеного гостя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение