Эксклюзивное интервью с Ellie Lil

1. У тебя очень интересный Стайл, в стиле Нью-йорка…расскажи как ты подбираешь такие наряды?

Спасибо) на самом деле я не знаю, одеваюсь ли я в стиле нью-йорка, я ношу просто то, что мне нравится. я вообще не люблю магазины. редко

захожу, беру быстро то, что мне приглянулось, даже не меряя и ухожу.

2. Кем ты вдохновляешься, может быть Кэти Перри?

На самом деле нет кого-то конкретного, кем я вдохновляюсь. я просто люблю необычную музыку, какие-то абстрактные звуки, образы, видеоклипы.

это может быть какой-то рэпер новой школы, а может быть клип или песня Рианны . все зависит от того что человек делает а не от него самого.

3. А чем бы ты занялась если бы у тебя на месяц отобрали телефон?

На самом деле я все больше задумываюсь о том, чтобы вообще не стало соц сетей, потому что они тратят очень много нашего времени и навязывают

нам непонятные тенденции. и я бы была просто счастливым человеком, который делает любимую музыку, проводит время с друзьями, а не тратит их на телефон. 4. Как твоё обучение в ВШЭ и творческая Карьера слились в одно?

Ну они все таки не слились в одно) музыкой я занимаюсь всю жизнь, а ВШЭ это какой-то временный период в моей жизни. и место учебы никак не препятствует моему творческому развитию.

5. То есть ты в будущем возможно станешь экономистом?

Я не стану экономистом в будущем, потому что в ВШЭ учат не только на экономистов (смеется). я надеюсь я стану классным пиарщиком…или рекламщиком, не знаю, я еще не выбрала специализацию.

6. А что касается музыки тебе не кажется что за последний год в российском

шоу-Бизе случился какой-то кризис на звучание, все одинаково!

На самом деле мне кажется, что музыка в нашем шоу-бизнесе всегда была очень одинаковая. я за ней совершенно не слежу и не разбираюсь и мне она не близка. собственно, это все, что я могу сказать о российской музыке)))

7. А к Ольге Бузовой как относишься?

К Ольге Бузовой я отношусь максимально положительно, она нравится мне как персонаж. и как певица, и как актриса, и как ведущая. я ей очень

восхищаюсь, потому что человек много всего успевает и все делает очень успешно. у нее есть своя целевая аудитория, которая ее очень любит. она очень классная и я даже хотела бы с ней познакомится.

8. Расскажи о своей личной жизни, в Москве сложно найти любовь?

У меня есть семья, у меня есть много друзей, но у меня нет молодого человека, потому что он мне пока что не нужен))) а как только станет нужен, я думаю в Москве найти его не проблема, потому что Москва — мегаполис и тут можно найти кого угодно на любой вкус и цвет))) 9. Наше издание называется, как у тебя со сладеньким?

Сладкое я не очень люблю, но бывают моменты в жизни, когда я готова им объедаться и все равно что это: шоколадки, торты, печенье… это длится

обычно дня, а потом я его вообще не ем. на самом деле сладкое проходит через меня во время переживаний, поэтому я стараюсь быть

максимально спокойной

10. чтобы стать известным, нужно максимально искренне делать свое дело, трудиться и тогда люди тебя полюбят!;