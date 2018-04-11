Игорь Манн: «Быть „номером один“ выгодно как морально, так и материально»

Инвестиции в себя

В прошлом году я прочитал 553 книги. Это было очень тяжело. Но я хочу вам сказать, что прошлый год был для меня с точки зрения доходов самый прибыльный. У меня есть несколько бизнесов, но я осознал, что есть прямая связь между тем, что ты учишься, делаешь и зарабатываешь.

Я практик. Если вы посмотрите мой послужной список, то я три года был коммерческим директором компании и работал в Австрии, я работал региональным директором по маркетингу и отвечал за 76 стран мира, и во всех этих странах я побывал. Также я предприниматель, и с 2004 года основывал консалтинговые фирмы. У меня их было восемь, сейчас осталось всего лишь пять, но я их все очень люблю.

Я прочитал много книг, а также и написал. Многие люди, бросив взгляд на этот список, часто про себя думают: «Сколько он написал, столько я прочитать не успею». Но люблю я писать, что же тут поделаешь. Книги были разные, но сегодня я бы хотел познакомить вас с книжкой «Номер 1». Ее краткое описание заключается в том, что быть «номером один» выгодно как морально, так и материально. Единственное, что вы должны очень много работать. Вы должны инвестировать в себя время, деньги и должны тянуть из себя энергию.

Три «кита»

Неделю назад я общался с одной девушкой, и она мне сказала: " Игорь , я хочу достичь определенной цели. Скажите, пожалуйста, у меня получится или нет". Я спросил, какая у нее цель. Она говорит: «Я хочу быть номер один в Саратове». Я ответил: «А я хочу быть номеров один в мире. Как вы думаете, у кого цель более амбициозная?» Конечно, моя. Поэтому первое, что я хочу вам сказать, что ваша цель должна быть очень амбициозная, которая сможет заставлять вас вставать с кровати по утрам.

Многие заметили, я сейчас без усов. И вот почему. В позапрошлом году наше издательство «Манн, Иванов и Фербер» поставило перед собой цель побороться за 550 млн рублей. Мы очень удачно поработали, переглянулись между собой и подумали: «А давайте миллиард!» Я ответил, что если вы сделаете миллиард, то я побрею усы. 24 декабря мне звонит наш коммерческий директор и говорит: «Игорь, брей усы». Вот я и без усов. Далее я сказал, что если мы сделаем 2 млрд, то я побреюсь налысо. В прошлом году у нас уже было 1,2 млрд Я думаю, что через три года я либо облысею естественным образом, либо придется бриться. Но, еще раз, вам нужна такая цифра, которая позволит вскакивать с кровати.

Второе. Спрашиваю у девушки, сколько времени она готова положить на то, чтобы своей цели достичь? Она говорит: «Пять дней в неделю». Но вот я, например, работаю семь дней в неделю. У кого больше преимущества? Конечно, у меня.

Теперь про энергию. Та девушка была моложе меня. Но вопрос: у кого из нас больше энергии? Когда я был студентом, то мог просидеть всю ночь, потом прийти на лекцию, а с нее отправиться на тренировку. Энергия так и перла из меня. Но со временем ты ее теряешь. Однако можно научиться поддерживать в себе энергию.

Условия создаем мы сами

Очень важно соблюдать некоторые условия. Понятно, что кто-то живет и работает в хороших условиях, а кто-то в плохих. Но мы однозначно должны понимать, что эти условия мы можем сами создавать. Зачем жаловаться? Ты просто чуть-чуть инвестируй в условия, чтобы они были удобны для достижения цели. А потом начинается очень хитрая история: чем больше ты знаешь тактик, методик, лайфхаков, инструментов, тем лучше у тебя эффективность. Поэтому если вы хотите чего-то достичь, то нужно ставить перед собой высокую цель, создавать условия и использовать методики. Тогда будет больше энергии и времени, а цель будет достигнута.

Давайте снова вернемся в книге «Номер 1». Основной вопрос книги заключается в том, как стать номером один, и как стать лучшим в том, чем ты занимаешься. И это очень простой путь:

1. Ты должен поставить перед собой цель и идти к ней. Как сказал Робин Шарма: «Цель жизни — жить с целью». 2. Ты должен сделать аутфит, определить, что и кто помогает или мешает двигаться вперед. 3. Ты должны постоянно заниматься своим профессиональным и личным развитием. 4. Ты должен всем другим показать, что ты успешный человек. Должен показать результаты. Но это не должен быть такой результат, что ты ходишь с iPhone X. Это показуха. Ты должен демонстрировать, какие у тебя показатели и достижения. Как пример, 13 лет назад стартовало наше первое издательство, которое сейчас является самым крупным издательством мировой литературы. 5. Ты можешь заняться продвижением самого себя. Если ты интроверт, как я, или просто не любишь заниматься маркетингом самого себя, то не делай этого. Просто надейся, что все твои результаты будут как крылья нести тебя вперед. Но многим людям просто необходимо заниматься продвижением самого себя.

Недостатки есть у каждого

А теперь давайте поговорим об аудитах. Аудировать себя можно и нужно долго. Любой бизнесмен знает модель SWOT. SWOT-анализ говорит нам о том, что у любой компании есть сильные и слабые стороны, и возможность их угроз. Если ты пытаешься инвестировать в какой-то новый проект, ты обязательно должен сделать SWOT. Но я подумал, когда писал книгу, почему нельзя сделать его для самого себя? И я начал делать.

Возьмите листочек, разделите его на четыре части и напишите свои слабые и сильные стороны, возможности и угрозы. Когда вы поймете свои сильные стороны и возможности, то вы должны их обязательно использовать. Слабые стороны вы должны устранять или маскировать. Есть одно очень важное правило: делать то, что проповедуешь, и проповедуй то, что делаешь. На 29 странице книжки «Номер 1» есть мой SWOT-анализ. Да, там есть слабые стороны, но я с ними борюсь.

Мой совет: проведите свой аудит в пятницу вечером и предварительно немного «накатите». Ведь есть известная пословица: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». В данном случае, на клавиатуре. Вот и вы в этом состоянии будете активно писать. Тогда точно больше расскажете, чем когда будете трезвым. И запомните, пожалуйста: недостатки есть у каждого. Слабость использует силы, а ваши страхи — это слабости. Очень важно, в момент аудирования самого себя, следить за ними.

Кстати, о моих недостатках. Многие люди говорят, что у меня их нет. Но у любого они есть. И если вы сильный человек, то у вас сильные недостатки. Когда вы будете делать аудит, вы услышите: «он классный специалист, но…», «он неплохой парень, но …». И вот за этим «но» следуют самые большие проблемы. В этом нужно ориентироваться, и с этим нужно бороться. Вполне возможно, делая аудит, вы решите, что совсем не тем в жизни занимаетесь. Но не переживайте, всегда можно поменять карьеру или свой жизненный путь.

Жизненный цикл

Очень важно также проанализировать себя с точки зрения жизненного цикла. Что это такое, знает любой бизнесмен. У предприятия есть четыре стадии: внедрение, рост, насыщение, спад. То же самое можно применить по отношению к вашей карьере. Просто объем продаж заменяем на энергию, результат или отдачу. Мы должны понимать, что если мы находимся на разных этапах этого жизненного цикла, то и работаем по-разному.

Когда-то я был простым копирайтером — это была стадия внедрения. Это было началом моего пути. Потом я стал менеджером по маркетинговым коммуникациям, потом директором коммерческой компании, потом директором по маркетингу в крупной иностранной компании, потом региональным директором по маркетингу в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Это был апофеоз моей карьеры. А что дальше? Дальше ты просто начинаешь скатываться и угасаешь. Знаете, как быстро диагностируются угасающие люди при первой встрече? Поэтому ты должен обязательно заниматься скачками своей карьеры. Начинать новый бизнес, мутить новые проекты, пытаться что-то еще предпринять.

Работа над собой

Очень важно понимать, что у номера один всегда будут враги. Когда у вас будут враги, ваша реакция всегда должна быть одна. Чувство выбора, выдержка и спокойствие.

Также очень важно помнить про силу первых впечатлений. Оно формируется в течение семи секунд. Принстонский университет выяснил, что вообще достаточно двух. Поэтому вы обязательно должны посмотреть на себя через определенный чек-лист. Есть много способов анализировать себя. Их можно разделить на три группы.

Сначала исходные данные. Они очень сильно влияют на восприятие нас другими людьми. Когда у тебя спортивное телосложение или хорошая осанка, ты всегда лучше воспринимаешься другими людьми. Очень важно как ты представляешься. Представление может быть живое, или онлайн. Так как мы больше общаемся в сети, то вы должны обратить внимание на свой ник, как вы подписываетесь в электронных письмах и т. д.

И конечно, вы должны выглядеть хорошо во всех отношениях. Есть замечательная фраза у Жванецкого: «Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо». Мы должны думать о том, как мы одеваемся. Вы должны посмотреть свой чек-лист и задать вопрос: «Как я могу стать лучше?» Мы в любом возрасте можем это сделать. Не обязательно для этого быть подростком. Самый лучший пример — это я. Если я чему-то учу, то я это делаю. У меня есть недостатки, и я стараюсь их исправлять. Надо работать над собой. И как очень точно подметила Софи Лорен : «Трудно стать неотразимой, если ты ленива». Поэтому если вы ленивы, то нужно начинать работу над собой.

Ставьте рекорды

Отдельно я хочу поговорить о том, что иногда энергия хлещет через край. Номер один всегда крайне энергичен и позитивен. Я очень рекомендую вам почитать некоторые книжки. Например, есть абсолютно потрясающая книга «До смерти здоровый». Ее написал замглавного редактора американского «Esquire» Эй Джей Джейкобс. Он за год попробовал все новомодные методики оздоровления, и сам чуть не умер. Но на его опыте можно научиться. Каждая глава — это его опыт. Они называются так: «Здоровый сон», «Здоровое питание», «Здоровая ходьба», «Здоровый секс» и т. д. Если отбросить в сторону какие-то дорогие и сложные инструменты, которые он применяет, то остальное вполне можно использовать.

Также есть хорошая книга «Жизнь на полной мощности» Джима Лоэра Тони Шварца . Их в свое время забрали в олимпийскую сборную США для подготовки гимнастов. Тогда американская сборная получила все золотые медали. Потом их забрали в ЦРУ , и они начали готовить спецагентов. Далее их украли бизнесмены, которые говорили: «Мы платим любые деньги и хотим ясность ума, здоровый мозг и хорошую энергетику на протяжении рабочей недели». И они, поработав с эти тремя целевыми аудиториями, написали эту книгу.

Поэтому мы должны помнить, что в здоровом теле, здоровый дух. И этот здоровый дух обеспечивается некоторыми составляющими.

1. Питание; 2. Спорт и физические нагрузки; 3. Позитивное мышление и фокусировка; 4. Правильное дыхание, которое настроит нас на нужный лад; 5. Здоровый сон.

Мы вполне можем себе позволить обычные физические упражнения, которые у нас под рукой. Например, тот же Газманов. У него свой челлендж: сколько лет, столько отжиманий. Смотрите, как он это делает. А ведь ему уже 66.

В любом возрасте можно ставить определенные рекорды. В позапрошлом году мы с дочерью пошли в торговый центр, и она сказала, что хочет себе розовые кроссовки. В «Reebok» была акция: если простоишь в планке больше одной минуты, то скидка 10%, если больше двух минут — 20%. Я и говорю: «Дочь, засекай». Через 50 секунд я рухнул. Продавец-консультант похлопал меня по плечу и сказал: «Вы держитесь. Вот вам скидка». И дочь говорит: «Пап, ну я понимаю. Возраст». А я борец самбо, мне было немного позорно, что я не смог минуту продержаться. И я сказал себе, что продержусь в планке пять минут. В прошлом году я сделал семь.

Внимание к деталям

Улыбка — еще одна вещь, которая должны быть у человека. Проблема заключается в том, что русские не улыбаются. Поэтому нужно найти что-то или кого-то, кто заставит вас это сделать. Китайцы тоже не улыбаются. Но вот что они придумали. Перед тем как китайские таможенники выходят на смену, они вставляют в зубы палочку и держат ее пять минут. Палочка убирается — улыбка остается. Россияне тоже должны улыбаться!

Очень важна поддержка. Есть еще одна замечательная книга Джека Траута «Чувство лошади». Там написано, что есть шесть лошадей, которые будут двигать вас вперед: компания, в которой выработаете, босс, ваш друг, идея, вера и вы сами. Я бы еще добавил некую группу поддержки, которая включала бы в себя семью, друзей, наставника и удачу.

Отдельно хочу остановиться на наставнике. Когда меня спрашивают: «Как быстрее стать номером один», я всегда говорю — наставник. Когда он есть, все становится намного проще. Наставник всегда бесплатен. Но есть коуч, который всегда за деньги. Заплатить коучу — значит инвестировать в себя. Но хороший коуч всегда дорого стоит.

Удача. Есть люди, которым везет, а есть люди, которым не везет. Если бы мне не везло, я бы помимо плана Б, делал план В и Г. На удачу нужно рассчитывать и ею надо пользоваться.

И конечно очень важно знаться с теми людьми, которые несут вас вперед. Окружение, которое у вас есть, оно либо тормозит, либо развивает. Еще есть много факторов, и на все нужно обращать внимание.

Новое «Я»

2018 год — год бесконечных возможностей, если бы будете собой заниматься. В прошлом году я хотел прочитать 365 книг на спор, но прочитал 553. В этом году я поставил задачу отжаться 100 раз. Я интенсивно тренировался, но со временем бросил, потому что все пиджаки на мне трещали. Иначе пришлось бы перешивать все свои костюмы.

Поставьте перед собой цель, попробуйте прокачать свою энергию. Как можно больше времени уделяйте тому, чтобы развиваться и двигаться к своей цели. Создайте для себя лучшие условия, и используйте как можно больше методик. Я очень хочу, чтобы вы запомнили, что вы сейчас и вы через некоторое время — можете быть разными людьми. И бизнес может быть абсолютно другим, если просто немного поработать над собой.