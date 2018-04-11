4 совета для тех, кто страдает весенней аллергией

Весна — любимое для многих людей время года. Весеннее солнце приятно согревает, городские парки полны людей, распускаются цветы, в воздухе витает прекрасный запах, а вместе с ним и пыльца. Вот тут и заканчивается вся романтика и начинаются сопли, утренние приступы чиханья, слезы из глаз. Добавь ко всему этому невыносимый зуд и поймешь, почему миллионы людей ненавидят это время года.

Именно весной улица превращается в настоящее поле боя для твоего иммунитета. К счастью, на помощь всегда придут различные средства против аллергии. Но можно ли бороться с аллергенами, находясь в родных стенах, чтобы хоть где-то в течение нескольких месяцев ты мог дышать полной грудью? Для тебя мы подготовили несколько советов, которые помогут сделать из твоего жилища настоящую крепость, способную защитить от ненавистных аллергенов.

1. Для начала узнай все об аллергии

Прежде чем приступить к возведению антиаллергенных баррикад, ты должен узнать, с чем имеешь дело. Есть сотни вариантов, на что у тебя может быть аллергия, и в первую очередь необходимо найти источник, а затем начать борьбу с симптомами. Директор американского некоммерческого фонда по борьбе с астмой и аллергией Санас Эфтехари утверждает, что существуют тысячи аллергенов: «Это могут быть пылевые клещи, пыльца, шерсть домашних животных. Для начала необходимо установить первоисточник, диагноз, а затем принимать меры, отталкиваясь от результатов анализа». Аллергены могут быть распространены и в твоем доме, но чтобы бороться с ними, для начала придется сдать все необходимые анализы. Также понаблюдай, в каких именно местах у тебя обостряется аллергия. Возможно, в саду перед домом или же на пыльном чердаке — быть может, это и вовсе пищевая аллергия на сезонные продукты. Есть несколько стратегий, которые помогут тебе побороть аллергию и превратить твой дом в стерильную крепость. 7 способов избежать заражения в путешествии

2. Что необходимо предпринять во всем доме

Для начала убери все цветущие растения — это исключит аллергические реакции на цветы и пыльцу. Регулярно протирай пыль и делай влажную уборку, избавься от старых, ненужных вещей, ведь это хлам, который превратился в пылесборник. Постели два коврика: один — снаружи, другой — внутри дома. Оставляй обувь у дверей в самом начале коридора, старайся протирать ее влажной тряпкой каждый раз, как возвращаешься с улицы. Сразу же переодевайся в домашнюю одежду, так как на уличных вещах, скорее всего, скопилось определенное количество пыли и цветочной пыльцы. Принимай душ после возвращения с улицы и перед сном, чтобы ночью не просыпаться от приступов кашля или из-за заложенного носа. Закрывай окна на ночь, а если живешь возле оживленной дороги, то проветривай дом вечером, когда движение уже не такое интенсивное.

Распрощайся с коврами. Пусть ты проиграешь в эстетичности, зато сохранишь здоровье. Если же в доме постелен ковролин, то используй профессиональные средства для чистки ковров и проводи уборку с использованием химии хотя бы раз в неделю. Пропылесось все углы, пространство под кроватью, убери пыль с каждой полки. В этом случае чистота — залог твоего здоровья и комфорта. О чем лучше никогда не думать

3. Что необходимо предпринять в спальне

В постели ты проводишь 7 и более часов, так что спальня — первое место, где должна сохраняться чистота, перерастающая в стерильность операционных. Используй увлажнитель или воздухоочиститель и будешь во сне дышать чистым, отфильтрованным воздухом. Многие люди, страдающие от аллергии, отмечали, что благодаря этому методу симптомы проявлялись намного слабее и они наконец-то начали нормально спать. Регулярно стирай постельное белье — желательно раз в неделю. Также в каждом комплекте постельного белья есть специальный сертификат, который отражает, является ли это белье гипоаллергенным. Стирай занавески и протирай жалюзи, следи за тем, чтобы эти убранства в твоем доме не превращались в пыльную цитадель. Если у тебя есть питомцы, то ограничь их доступ в спальню. Да, спать с котейкой приятно, но просыпаться посреди ночи из-за бесконечного чиха — не самый желанный вариант пробуждения. Также протирай лапы животных и шерстку после того, как зверь вернулся с прогулки.

4. Что необходимо предпринять на кухне

Кухня — это то место, которое само по себе должно быть чистым и прибранным, но в сезон аллергии придется принять дополнительные меры. Прочисти вытяжки — как ни странно, это одна из самых уязвимых частей в твоем доме. Избавься от паразитов и грызунов. Крысы, мыши, иные вредители являются разносчиками заразы и тащат в дом всякий мусор. Также грызуны могут стать причиной инфекционных заболеваний. Ежедневно выбрасывай мусор, чтобы он не привлекал крыс и мышей.

Пространство кухни всегда должно быть сухим. Следи за тем, чтобы нигде не образовывалась плесень: она также может быть причиной аллергических реакций. Следи за чистотой холодильника, мой посуду сразу же после того, как закончишь прием пищи, и держи ее в недоступном для пыли месте. 10 фактов, которые повергнут тебя в ужас, если ты гермофоб